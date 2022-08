Osid promove mutirão de consultas para cirurgia de catarata

Em pleno mês de homenagens a Santa Dulce dos Pobres, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) promovem, no próximo dia 27 de agosto (sábado), a partir das 7h, um mutirão de consultas ambulatoriais de oftalmologia para triagem de pacientes para cirurgias de catarata. A ação é voltada para pessoas com idade a partir de 55 anos, com diagnóstico ou sintomas da doença. No Dia D do Mutirão de Catarata, o atendimento contemplará tanto os pacientes que realizarem agendamento prévio, como os que comparecerem sem agendar ao Ambulatório da instituição (Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Portão 3).

Os que optarem pela consulta agendada poderão fazer a marcação de segunda (22) a sexta-feira (26), das 7h às 17h, pelo telefone: (71) 3316-8890. O paciente deve ter em mãos o cartão do SUS e RG para informar os dados necessários para o cadastro. A mesma documentação deverá ser apresentada no dia da consulta (27/08). A líder do Ambulatório da OSID, Consuelo Santana, ressalta que “para realizar a consulta no mutirão, os pacientes não precisarão apresentar requisição médica”. De acordo com o médico oftalmologista Bruno Castelo Branco, coordenador da Residência Médica e do Serviço de Oftalmologia da OSID, a proposta da ação é que os pacientes já saiam do mutirão com suas cirurgias agendadas.

A gestora de Saúde das Obras Sociais, Lucrécia Savernini, explica que “durante o mutirão, os pacientes serão avaliados pelo oftalmologista e já irão realizar os exames pré-operatórios necessários para a cirurgia”. Desse modo, ela orienta aos pacientes que compareçam à consulta preferencialmente em jejum. Lucrécia afirma que hoje os profissionais que trabalham para manter viva a obra de Santa Dulce “procuram fazer pequenos ‘milagres’ todos os dias, melhorando a saúde dos pacientes. Este mutirão será uma oportunidade para ajudarmos ainda mais pessoas”.

A vista embaçada é um dos primeiros sintomas da catarata, doença ocular que atinge o cristalino – a “lente” localizada atrás da íris do olho. Muito frequente ao envelhecer, a catarata atinge 70% dos idosos com idade a partir dos 70 anos; ocorre entre 16% e 20% das pessoas a partir dos 60 anos e cerca de 3% das que estão na faixa etária de 50 anos. “A catarata é uma doença que costuma ter uma repercussão importante na vida das pessoas, uma vez que pode levar a acidentes de trânsito e quedas, por exemplo. Desta forma, as Obras Sociais Irmã Dulce consideram muito importante reabilitar esses pacientes, porque assim podemos devolver a eles a qualidade de vida”, argumenta Bruno Castelo Branco.