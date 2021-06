Osid recebe homenagem de Pfizer e BioNTech por contribuição em pesquisas da covid

O Centro de Pesquisa Clínica (CPEC) das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) recebeu, nessa quarta-feira (16), uma homenagem da farmacêutica multinacional Pfizer e da empresa alemã BioNTech, em reconhecimento pela importante contribuição do núcleo da OSID nos estudos da vacina da covid-19.

O CPEC sagrou-se o segundo maior centro de pesquisa em número de voluntários para a vacina Pfizer/BioNTech no mundo, tendo incluído 1.549 participantes, de um total de 46 mil voluntários em 154 centros nos Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Turquia, África do Sul e Brasil.



O ensaio clínico na instituição da Santa Dulce dos Pobres foi realizado de agosto a outubro de 2020 e avaliou aspectos como segurança, tolerabilidade, imunogenicidade e eficácia das vacinas. A vacina Pfizer/BioNTech (BNT162b2) tornou-se a primeira vacina a receber o registro definitivo da Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, concedido em fevereiro de 2021.

