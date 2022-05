Otan está 'confiante' sobre inclusão de Finlândia e Suécia, diz Geoana

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), de olho em expansão após a Rússia invadir a Ucrânia, está confiante de que a Finlândia e Suécia se juntarão à aliança militar. "Estou confiante de que os aliados olharão de forma construtiva e positiva para sua participação nesta aliança", disse o vice-secretário-geral da Otan, Mircea Geoana, em meio à reunião entre diplomatas de países da Otan em Berlim neste domingo.



Há dois dias, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, expressou oposição sobre a adesão dos países nórdicos. A Turquia foi crítica no passado sobre conexões entre a Suécia e militantes curdos na Síria.



"Finlândia e Suécia já são os parceiros mais próximos da OTAN. Eles têm forças armadas fortes, já contribuem para a segurança euro-atlântica e também são muito interoperáveis com o resto da Otan", disse Geoana. "A Turquia é um importante aliado. Eles expressaram preocupações que são abordadas e discutidas entre amigos, amigos e aliados", completou.



Autoridades dos EUA disseram que apoiam a adesão da Finlândia e da Suécia de adesão à aliança e estão tentando esclarecer a posição da Turquia.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, tomou café da manhã hoje com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Berlim. Os dois "discutiram o impacto da guerra brutal da Rússia, inclusive na segurança alimentar global, e se comprometeram a buscar uma solução para exportar grãos da Ucrânia para os mercados internacionais", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.