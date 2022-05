Outlet Premium Salvador oferece descontos de até 80% o ano inteiro em grifes nacionais e internacionais

O Outlet funciona diariamente das 9h às 21h e conta com estacionamento gratuito, além de ser pet friendly e ter uma praça de alimentação pet, onde o tutor pode fazer a refeição acompanhado do pet.

De fácil acesso para quem vem da capital e a 15 minutos do aeroporto de Salvador, o Outlet está localizado na Estrada do Coco, km 12,5, último retorno antes do pedágio, com acesso através da via metropolitana sem pedágio.

O centro de compras tem 120 operações de marcas que atendem aos mais diversos públicos. (Foto: Acervo Pessoal)

Outlet Premium Salvador

O Outlet Premium Salvador está situado no município de Camaçari, na Estrada do Coco (BA-099), km 12,5, importante rodovia de ligação ao litoral norte da Bahia, onde estão localizados os principais resorts do estado. Primeiro Outlet da Região Nordeste do Brasil, o empreendimento está localizado a apenas 25 minutos de Salvador, 40 minutos da Praia do Forte e 55 minutos da Costa do Sauipe, região de maior potencial turístico do estado da Bahia. Possui mais de 120 marcas em operação, que vendem produtos com até 80% de desconto. Entre as marcas presentes no empreendimento estão: Adidas, Animale, Aramis, Calvin Klein, Carmen Steffens, Diesel, Ellus, Lacoste, Levi’s, Nike, Oakley, Spicy, entre outras.

Endereço: Estrada do Coco, km 12,5 (no último retorno antes do pedágio)

Serviços: Wifi e estacionamento gratuito. Site.

O Outlet Premium Salvador oferece segurança, conforto e acesso fácil às suas lojas. (Foto: Acervo Pessoal)

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.

