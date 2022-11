Outlets na Bahia dão descontos de até 50% nos eletrodomésticos

A Electrolux anunciou duas campanhas promocionais para as suas lojas Outlet na Bahia: a Black November, que oferece descontos de até 50%, e a Copa Premiada, com sorteio de vale-compras no valor de R$ 1.000. Localizados em Salvador e Feira de Santana, os estabelecimentos da marca, que é uma das líderes no segmento de eletrodomésticos no país, reúnem mais de 200 produtos à pronta-entrega originais da Electrolux e Continental, com garantia funcional de fábrica e preços atraentes. Há opções em diversas categorias e linhas, além de modelos descontinuados ou com pequenas avarias estéticas, muitas vezes imperceptíveis e que não comprometem a qualidade e a segurança do consumidor.

A Black November do Outlet contempla todas as categorias e linhas da Electrolux e Continental, como: geladeiras, aparelhos de ar condicionado, fogões, cooktops, purificadores de água, micro-ondas, lavadoras, panelas, acessórios de cozinha, etc. Com descontos de até 50%, as lojas também oferecem combos de descontos com a proposta “compre junto e leve mais pagando menos”.

“Sempre falamos que a nossa Black Friday é o ano todo, já que os nossos Outlets oferecem ampla variedade de produtos das marcas Electrolux e Continental com ótimas condições de pagamento e preço. Mas, para o mês de novembro, preparamos algo ainda mais especial”, destaca o Supervisor Comercial dos Outlets Electrolux, Marcos Sitko.

A Black Friday deste ano acontece junto com a Copa do Mundo e o encontro desses dois eventos motivou mais uma campanha da marca. Com a "Copa Premiada", a cada R$ 500 em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer a um vale-compras no valor de R$ 1.000. Na compra de serviços, o cliente receberá cupons dobrados para participar do sorteio. A promoção ficará vigente até 9 de dezembro e é exclusiva dos Outlets Electrolux.

Em Salvador, a loja Outlet Electrolux fica na Rua Edístio Pondé, 20º, no bairro do Stiep, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábados das 8h às 13h. Em Feira de Santana, a loja fica no Shopping Millenium, no bairro Mangabeira, com atendimento ao público de segunda a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos e feriados das 12h às 18h.