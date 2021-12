Ovacionado em pré-convenção, ACM Neto mira pontos fracos do PT baiano

No embalo de uma versão repaginada do jingle "ACM, meu amor", que marcou a campanha de seu avô em 1990, o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, lançou ontem a sua pré-candidatura ao governo da Bahia. Durante o evento - realizado no Centro de Convenções de Salvador (CCS), e que reuniu centenas de lideranças comunitárias e políticas dos 417 municípios baianos, além de dirigentes do União Brasil (partido que se formará a partir da fusão do DEM com o PSL) - ACM Neto fez duras críticas à gestão petista e apontou algumas de suas principais prioridades caso seja eleito no ano que vem: melhorar os indicadores de educação e saúde, gerar mais emprego e renda, estimular a economia regional e reduzir os índices de criminalidade no estado. Além disso, assumiu uma série de compromissos com a população.



"Compromisso de dedicação, de obstinação e de máximo empenho na construção de um novo caminho para a Bahia, de um novo futuro para os baianos", afirmou o ex-prefeito. ACM Neto entra na disputa estadual como único nome capaz de derrotar o PT na Bahia, e está fortalecido pela sua projeção na política nacional, pavimentada pela aprovação de sua administração pelos soteropolitanos, que resultou na eleição de seu ex-vice-prefeito Bruno Reis.



O evento de lançamento da pré-candidatura, nesta quinta-feira (2), começou com uma coletiva à imprensa. ACM Neto falou sobre a campanha, a conjuntura nacional, as eleições presidenciais e as possíveis alianças visando o pleito do ano que vem (leia mais ao lado). Na sequência, acompanhado de seus pais Antonio Carlos Júnior e Maria do Rosário Magalhães, da irmã Renata Correia, da esposa Mariana, das filhas Lívia e Marcela, e do prefeito Bruno Reis, ele se dirigiu até a Asa A do centro de convenções. Foi recepcionado e aplaudido com entusiasmo pelos presentes.

Durante a coletiva de imprensa, o ex-prefeito ACM Neto descartou a possibilidade de influências externas afetarem a disputa na Bahia. “Estamos discutindo o projeto para a Bahia. Eu lamento que algumas pessoas na política, não estou aqui me dirigindo a ninguém, subestimem a inteligência do cidadão, do eleitor baiano, e fiquem com a cabeça no passado, de achar que alguém vai vir de fora e resolver a eleição na Bahia. Isso vale para qualquer um. Para Bolsonaro, Lula, qualquer um. Quem vai resolver as eleições na Bahia são os baianos”, declarou.



Neto lembrou que é um político que respeita "posicionamentos institucionais", pois passou oito anos na Prefeitura de Salvador e governou a cidade com dois governadores do PT e três presidentes de partidos inteiramente distintos, e não houve nenhum prejuízo para a cidade.



"Então acabou essa história, e aquele velho discurso cansado de que o prefeito ou governador tem que ser do mesmo partido de A, B ou C. Eu mostrei que isso não é verdade. E mais ainda: mostrei no período mais sério dos oito anos que passei na prefeitura, que foi durante a pandemia, como eu tenho espírito público, porque eu fui procurar o governador do estado para trabalharmos em conjunto e isso virou uma referência para o Brasil".



Bruno Reis foi o primeiro a discursar. Na sequência, falaram o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o futuro presidente do União Brasil Luciano Bivar. Em seguida, foi exibido um vídeo de Neto. E então, um dos momentos mais surpreendentes da solenidade: a apresentação do jingle da campanha. O samba reggae "ACM, meu amor", composto por Vevé Calazans e Gerônimo, que embalou a vitoriosa campanha de Antônio Carlos Magalhães na disputa pelo governo do estado em 1990, foi resgatado. A plateia cantou, dançou, fez coreografias e saltou o grito de "Neto governador".



Emocionado, o ex-prefeito iniciou seu discurso com uma provocação: "Qual é o tamanho do sonho de vocês para a Bahia?", perguntou. Uma pequena pausa e ele emendou: "Eu tenho a mais firme convicção de que a nossa candidatura pode trazer um novo momento para a Bahia". Ele lembrou de sua eleição para a Prefeitura de Salvador, como encontrou a cidade, a descrença das pessoas e as dificuldades financeiras para tocar projetos estruturantes.



"Deu aquele frio na barriga. Mas eu só tinha um pensamento na cabeça: 'Eu não posso e não vou decepcionar essas pessoas. Eu não vou decepcionar Salvador'. Graças a Deus, com oito anos de trabalho incansável, conseguimos dar a volta por cima. Hoje Salvador é outra cidade, mesmo reconhecendo que ainda há muito trabalho pela frente", afirmou.



No plano estadual, ele reconheceu que houve avanços na Bahia durante a gestão do PT. "Precisamos ter a honestidade intelectual e a humildade de reconhecer que houve avanços, mas eu também preciso ter a honestidade e sobretudo o respeito com a verdade para dizer que poderíamos, sim, ter avançado muito mais", ressalvou. Neto fez questão de deixar claro que, se eleito, irá concluir as obras em andamento e continuar os projetos que estão dando certo.



Críticas

Daí em diante, não poupou críticas à gestão petista. ACM Neto disse que a Bahia é hoje líder no ranking de homicídios no país e está em último lugar no Ideb do Ensino Médio. "Somos campeões da violência e lanterninhas na educação. Vejam que absurda inversão de valores", pontuou. E continuou criticando o "legado" do PT nas áreas de educação e saúde.



"Depois de 15 anos de governos petistas, o legado que temos é este: o pior ensino médio público do país. E enquanto a educação estadual segue piorando, a violência escalou", afirmou, para acrescentar: "E prestem bem atenção: não é mera coincidência que a Bahia seja campeã nacional dos homicídios e esteja na rabeira do ranking da educação. Estas duas realidades estão obviamente conectadas. Também não é coincidência que as greves de policiais e de professores tenham ficado gravadas em nossa memória como marcas dos governos de Jacques Wagner", alfinetou.



Em outro momento de seu discurso, o ex-prefeito assinalou que obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento da Bahia seguem no papel, como a duplicação da BR-101 e a construção da Ponte Salvador-Itaparica. Destacou ainda que a Bahia vem perdendo espaço na economia do Nordeste. O estado já chegou a responder por 38% de toda a riqueza gerada na região. Hoje, esse percentual não passa de 28%.



Prioridades

Com slogan "A Bahia pode mais", ACM Neto então apontou, caso seja eleito em 2022, suas prioridades e metas. A educação, enfatizou ele, será a prioridade "número um". "Trabalharemos nos diversos níveis, com obsessão pela qualidade do ensino e foco na expansão do ensino de tempo integral", destacou.



Na área de segurança pública, Neto prometeu enfrentar o crime com todo o rigor da lei e com inteligência, sem abusos, porém com muita firmeza. "E prestem bem atenção no que eu vou dizer: todos os exemplos bem-sucedidos de redução dos índices de criminalidade, no Brasil, têm um fator em comum: a liderança, o comando e o exemplo do governador", afirmou o democrata.



O ex-prefeito se comprometeu em desenhar um planejamento estratégico para cada região do estado, estabelecendo metas de crescimento econômico e desenvolvimento social. "Em cada uma de nossas regiões, vamos convocar as forças produtivas para criar ambientes de atração de investimentos, de estímulo aos novos negócios. O que tudo isso vai significar? Emprego, emprego e emprego", reforçou.



Na área da saúde, disse que a regionalização é o caminho. A atenção à saúde, destacou, tem que ser pensada e organizada como uma rede, com núcleos regionais bem estruturados e interconectados, com gestão informatizada de toda a rede de assistência. E voltou a falar em "compromisso" com o povo baiano.



"O compromisso que assumimos com a Bahia hoje (ontem) é o de desenhar um plano para o futuro. Um plano ambicioso de crescimento econômico, geração de emprego e duro enfrentamento às desigualdades sociais e regionais", disse o democrata.



Antes de encerrar a sua fala, ACM Neto lembrou o legado e o exemplo de seu avô Antônio Carlos Magalhães. "Eu cresci vendo ACM lutar pela Bahia, lutar pelos baianos. Não havia obstáculo que resistisse diante da vontade e da determinação que ele tinha de fazer a Bahia crescer, de colocar a Bahia em lugar de destaque no cenário nacional. Ele projetou talentos para o Brasil e realizou governos transformadores. É no exemplo dele que eu encontro a certeza de que a Bahia pode muito mais. Ele nos mostrou que podemos e devemos sonhar grande".





Mandetta e Caiado elogiam gestão

Lideranças nacionais do DEM estiveram, ontem, em Salvador, para prestigiar o lançamento da pré-candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o ex-prefeito de Salvador é um jovem que mostrou sua capacidade de gestão. "Como parlamentar foi líder de bancada e soube, com conteúdo, debater todos os temas nacionais. Esta cidade [Salvador] assistiu a uma verdadeira transformação. Algo impressionante o que ele fez. Salvador era uma cidade suja, largada, de repente ele teve a capacidade de gerenciamento, de articulação política, e a cidade passou a ter vida e todas as pessoas que por aqui passam reconhecem esse legado que Neto deixou".

Caiado disse ainda que a candidatura de ACM Neto tem tudo aquilo que a Bahia deseja. "Ou seja, um cidadão que tem credibilidade nacional, já mostrou sua competência administrativa e política e, sem dúvida nenhuma, a Bahia vai voltar a brilhar no cenário nacional com ele governador", elencou. Ele disse que a população baiana deseja que Neto replique o que fez em Salvador, durante sua gestão, para toda a Bahia.



Já o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou que a expertise de ACM Neto como prefeito o legitima como futuro governador: "A Bahia merece Neto, ele vai ser o melhor governador da Bahia, como foi o melhor prefeito da história de Salvador", afirmou. "Fomos colegas na Câmara dos Deputados. Era liderado por ele, ainda muito jovem. O melhor tribuno, o mais aplicado, um homem respeitado", acrescentou.

Mandetta contou que como ministro da Saúde recebia prefeitos de todos os lugares do Brasil. "Os melhores projetos, as melhores prestações de contas eram de Salvador. Tinha-se prazer de liberar recursos porque a gente sabia que ia chegar ao povo de Salvador que tinha um prefeito que era extrememente focado em suas pessoas, enfim em tudo aquilo que significa cidadania", afirmou.

Futuro presidente do União Brasil, o pernambucano Luciano Bivar disse que era uma honra participar da pré-candidatura do "melhor prefeito do Brasil". Ele afirmou que ACM Neto foi um dos principais arquitetos do União Brasil, que será o maior partido do Brasil em número de parlamentares. "Trata-se de um grande líder, um homem determinado e certamente será um grande governador. Tenho absoluta convicção de que ele será eleito", afirmou.

Em seu discurso, o prefeito Bruno Reis lembrou a vitoriosa trajetória política de ACM Neto, iniciada há 22 anos. De lá para cá, Neto foi três vezes deputado federal, prefeito de Salvador por duas gestões e atualmente é presidente nacional do DEM. Com a criação do União Brasil, será o secretário-geral do partido. "Na Câmara, se destacou como um dos mais atuantes e brilhantes parlamentares", afirmou. "Era o deputado que mais levava obras e recursos para os municípios, se tornou líder de seu partido", disse.

Bruno destacou ainda a gestão de ACM Neto à frente da prefeitura. "Foram oito anos consecutivos como o melhor prefeito do Brasil. Saiu da prefeitura com quase 90% de aprovação e fez desse aqui [Bruno Reis] o prefeito mais votado nas capitais do Brasil, eleito em primeiro turno", afirmou. "ACM Neto reconstruiu esta cidade. ACM Neto está pronto, não há no Brasil um quadro político tão qualificado como ele. Este sonho [de ser governador] não é só seu ACM Neto é de todos deputados, vereadores, seus amigos, meu, é de milhões de baianos que estão esquecidos, desempregados, no desalento, é da nossa juventude, é de todos nós que querem uma Bahia grande".

Antonio Carlos Júnior, ex-senador e presidente do conselho de administração da Rede Bahia e pai de ACM Neto, disse que o evento foi "emocionante" e mostra que ACM Neto está credenciado para ser o próximo governador da Bahia. "O evento tocou muito nas pessoas presentes, que demonstraram estar com ele nesta caminhada e reconhecem a capacidade dele. Foi um evento marcante".

Íntegra do discurso de ACM Neto

QUAL É O TAMANHO DOS NOSSOS SONHOS? (pausa)//

Vou repetir essa pergunta e peço que cada um reflita, no seu coração:// Qual é o tamanho do SEU sonho para a Bahia?//

Agora sim:// o meu bom dia carinhoso e caloroso a todos que aqui estão.// Bom dia, Bahia!//

Que Nosso Senhor do Bonfim e Santa Dulce abençoem esta manhã/ e esta jornada de transformação da Bahia que nos propomos a empreender JUNTOS.//

Nós estamos aqui, hoje,/ para firmarmos um pacto,// para selarmos um compromisso.// Compromisso de dedicação,/ de obstinação/ e de máximo empenho na construção de um novo caminho para a Bahia,// de um novo futuro para os baianos.//

Eu olho para essa plateia incrível e vejo que tem gente de todo o nosso estado,/ de cada uma de suas regiões,/ de praticamente todos os 417 municípios.// Agradeço de coração a presença de cada um de vocês.// Vocês estão aqui porque acreditam que a Bahia pode mais.// (agradecimentos pessoais podem acontecer aqui)

Vejo amigos e parceiros de uma longa caminhada.// Alguns acompanharam meus primeiros passos na vida pública.// Eu era então um jovem de 20 anos,/ cheio de sonhos e de vontade de fazer a diferença.// (pausa) Os sonhos e a vontade permanecem idênticos,/ mas os cabelos brancos trouxeram com eles muitos e importantes aprendizados.//

Três mandatos representando a Bahia no Congresso Nacional e dois mandatos como prefeito de Salvador me ensinaram preciosas lições.// Aprendi que a boa política é possível!// Não é fácil.// Mas é possível sim,/ desde que a pessoa se mantenha fiel aos seus princípios,/ e que nunca perca de vista os compromissos assumidos.//

Aprendi que a capacidade de diálogo é uma ferramenta indispensável à construção de pontes e de soluções capazes de impactar a vida dos cidadãos para melhor.// Aprendi que o ímpeto de realizar tem que caminhar junto com a capacidade de planejar.// Hoje eu sei que é tão importante ter clareza de onde se quer chegar,/ como do caminho a ser percorrido.//

Amigas e Amigos,/ em 2012, enfrentamos uma eleição dura,/ em que nosso maior adversário era o ceticismo do eleitor,/ a descrença com a política.// As pessoas estavam,/ com toda razão,/ cansadas de verem seus sonhos frustrados,// as promessas dos políticos repetidamente descumpridas.// Quando assumimos a prefeitura,/ em janeiro de 2013,/ sem dinheiro,/ sem crédito,/ com problemas gigantescos para serem resolvidos,/ a população mal humorada,/ a autoestima dos soteropolitanos no chão,/ deu aquele frio na barriga.// E agora?//

Bem,/ eu só tinha um pensamento na cabeça:// eu não posso e não vou decepcionar essas pessoas!// Eu não vou decepcionar Salvador!// Graças a Deus,/ com oito anos de trabalho incansável,/ conseguimos dar a volta por cima.// Hoje Salvador é outra cidade, mesmo reconhecendo que ainda há muito trabalho pela frente! //

Erramos algumas vezes?// É claro que sim.// Só não erra quem se omite./ E a omissão nunca foi uma opção para nós.// Qual é a nossa receita?// Obstinação./ Planejamento./ Trabalho de equipe./ Busca pelo melhor resultado./ Diálogo./ Inovação.// Olhar voltado para o futuro.// Ousadia./ E coragem.// Não há trabalho transformador sem uma boa dose de ousadia e outra tanta de coragem.// Coragem para assumir riscos.// Coragem para tomar medidas impopulares, porém necessárias.// Coragem para reconhecer o fracasso e tentar de novo,// fazer de outro jeito.// Coragem para fazer o que nunca foi feito,/ e até para tentar o que todos dizem que é impossível.//

E uma boa dose de humildade também.// Ter a consciência de que você não sabe tudo,/ não tem todas as respostas.// Humildade para ouvir.// Talvez essa tenha sido a lição mais importante que eu aprendi em 22 anos de vida pública:// como é importante estar próximo e ouvir as pessoas!// Não se governa bem de um gabinete./ É preciso estar nas ruas. //

Neste momento,/ eu quero acentuar que a grande transformação de Salvador não está nos nossos cartões postais.// A grande transformação de Salvador está na dignidade das quase 40 mil famílias que tiveram suas casas reformadas pelo Morar Melhor.// Está no trabalho de contenção de centenas de encostas.// Está no primeiro hospital municipal da nossa história;// em multiplicar por 10 o número de UPA´s;/ na universalização do acesso à pré-escola;/ na melhoria expressiva do IDEB das escolas municipais.// Está nas novas ruas e avenidas;/ nas obras de drenagem e requalificação que mudaram inteiramente lugares como o Vale das Pedrinhas.// Está em programas sociais inovadores,/ como o Primeiro Passo e o Salvador por Todos. //

A grande transformação de Salvador está nessas obras e ações que mudaram a vida dos soteropolitanos para melhor,// por toda a cidade.

Mas a MAIOR e mais importante das transformações está mesmo no coração das pessoas.// Porque elas voltaram a olhar com confiança para o futuro.// Elas reconquistaram o direito de sonhar.//

Pois é para falar de confiança no futuro e de sonhos que estamos aqui hoje.//

E eu tenho a mais firme convicção de que a nossa candidatura pode trazer um novo momento para a Bahia//.

Amigas e amigos,/ faz 15 anos que percorremos o mesmo caminho,/ com as mesmas pessoas.// Houve avanços nesses 15 anos?// Claro que sim.// Precisamos ter a honestidade intelectual e a humildade de reconhecer que houve avanços.// Mas eu também preciso ter a honestidade e sobretudo o respeito com a verdade para dizer que poderíamos sim,/ ter avançado muito mais!//

Na data de hoje a Bahia é líder no ranking de homicídios no país/, e está em último lugar no Ideb do Ensino Médio.// Somos campeões da violência e lanterninhas na Educação.// Vejam que absurda inversão de valores.//

Depois de 15 anos de governos petistas,/ o legado que temos é este:// o pior Ensino Médio público do país!// Essa é a nossa dura realidade.// E enquanto a educação estadual seguia piorando,/ a violência escalou.// Hoje, homens e mulheres de Bem vivem presos dentro de casa, enquanto os bandidos andam soltos na rua,/ cometendo crimes à luz do dia.// E prestem bem atenção:// não é mera coincidência que a Bahia seja campeã nacional dos homicídios e esteja na rabeira do ranking da Educação.// Estas duas realidades estão obviamente conectadas.// Também não é coincidência que as greves de policiais e de professores tenham ficado gravadas em nossa memória como marcas dos governos de Jacques Wagner.//

É nesse caminho que queremos persistir?//

Einstein diz que “insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente”.//

daí eu pergunto...//

Vamos mesmo nos agarrar ao passado? / Ou vamos abraçar o futuro?//

Vamos nos acomodar na timidez dos passos já dados?/ Ou vamos nos projetar para frente, com garra, destemor e ousadia?//

E aqui repito a minha pergunta inicial: qual é o tamanho do nosso sonho para a Bahia?//

Creio que essa é uma pergunta fundamental neste momento.//

Vamos continuar sonhando pequeno?/ Ou vamos ter a coragem de sonhar e de lutar por uma Bahia forte, grande e justa de fato?//

Daqui até outubro do ano que vem os baianos terão a oportunidade de observar,/ de se informar,/ de refletir/ e de escolher entre dois caminhos muito diferentes.//

E permitam-me dizer com toda a franqueza.// Um caminho é o das promessas fáceis,/ bonitas,/ sedutoras,/ mas muitas vezes não cumpridas.// O caminho de quem garantiu que faria,/ mas nunca tirou do papel a tão prometida ponte Salvador-Itaparica.// O caminho de quem mesmo com o total apoio e a amizade de um presidente da República petista/ não conseguiu a duplicação da BR 101 na Bahia,/ enquanto essa mesma estrada era duplicada de Pernambuco ao Rio Grande do Norte.//

Esse é o caminho que nos leva de volta ao passado.// É o caminho do abandono da lavoura cacaueira;/ do total descaso com a cultura e o turismo do nosso estado;/ e da escassez de obras que levem água para o homem do campo poder produzir e garantir uma vida digna à sua família.//

O olhar atento e honesto para a realidade/ nos obriga a essa conclusão:// estamos falando de um caminho de omissões, ausências e perdas.// Ausência de políticas claras de atração de investimentos,// de omissão na preparação dos jovens para os empregos do futuro,// de perda de postos de trabalho/ e de competitividade econômica da Bahia.//

Olhemos para os fatos.// O que aconteceu com a nossa economia nos últimos anos?// A verdade é que temos conquistado pouco e perdido muito.// Não conquistamos a muito prometida Jac Motors e perdemos a Ford.// Estima-se que 12 mil empregos diretos e indiretos foram perdidos com o fechamento da fábrica.// E o pior é que não vimos nenhuma movimentação expressiva do governo do estado para evitar o drama de 12 mil famílias que agora estão com dificuldades para sobreviver.// Que resposta vamos dar a cada um desses trabalhadores que de repente ficou sem renda?

Infelizmente não se trata só da Ford.// É extensa a lista de indústrias fechadas em nosso estado nos últimos anos.// A verdade é que a nossa decadência econômica estava acontecendo muito antes da pandemia.// O PIB baiano já chegou a representar 38% do PIB da região Nordeste.// Hoje representa apenas 28%.// Uma queda de 10 pontos percentuais.// Cada ponto percentual significa milhares de postos de trabalho perdidos.// Significa menos empregos para a nossa gente.//

E não é só na economia que o nosso estado está fazendo água.// Os governos de esquerda gostam de se gabar/ — ou como a gente diz aqui na Bahia —/ gostam de tirar onda de que só eles,/ e apenas eles,/ são capazes de tocar adiante ações sociais eficazes para a população.// Mas se isso é verdade,/ eu gostaria que alguém me explicasse como é que depois de 15 anos no poder,/ a Bahia tem um dos piores índices de Desenvolvimento Humano do país?// A realidade é que em 15 anos com o poder nas mãos/ eles NÃO conseguiram dar respostas sustentáveis para o drama da pobreza.//

Sejamos realistas.// Infelizmente a Bahia continua sendo um estado pobre e desigual.// Produzimos riqueza mas ela continua sendo para poucos.// Na última década,/ as conquistas na área social são tímidas e precárias.// Porque não há superação real da pobreza quando na primeira crise que se abate,/ as pessoas voltam a viver a angústia da falta de comida na mesa.// Não há superação real da pobreza quando não se oferecem perspectivas de ascensão social às famílias.//

Não podemos falar de redução da pobreza enquanto os jovens estiverem condenados a reproduzir a condição social dos seus pais e avós. // Se a Bahia continuar apostando apenas em programas de transferência de renda,/ sem enfrentar as causas estruturais da pobreza,/ vamos seguir nos iludindo,// até que a dura realidade bata uma vez mais à nossa porta,/ como está fazendo nessa pandemia.//

Esse caminho que nos leva ao passado é ainda o caminho da terceirização de responsabilidades,/ das desculpas esfarrapadas,/ de quem aposta na retórica e se esconde atrás da burocracia.// Se o governador de Goiás,/ meu amigo Ronaldo Caiado,/ acreditasse que a segurança pública é simplesmente um problema nacional,/ ou que a solução é liberar as drogas,/ como quer o atual secretário de segurança da Bahia,/ ele não teria conseguido derrubar os índices de criminalidade desde o primeiro ano do seu governo.// E olhe que estamos falando de reduções de 50 a 70% em todas as modalidades de crime.// Quem quer faz,/ quem não quer,/ fica arrumando desculpas. //

Mas quem vive a dura realidade de esperar na fila da regulação durante meses/ para conseguir fazer um exame ou realizar uma cirurgia/ não quer saber de desculpas.// Até porque,/ a vida não espera.// A Bahia precisa de um governador que tenha total compromisso com a saúde.// E que consiga fazer frente aos novos desafios gerados pela pandemia.//

15 anos. (pausa) 15 anos. (pausa). Isso mesmo./ 15 anos.// É muito tempo.// Se a gente pensar bem,/ muitos dos jovens baianos,/ ou até mesmo adultos com menos de 30 anos,/ sequer lembram de outro governo,/ que não o desse grupo que está no poder há quase duas décadas. //

É chegada a hora não apenas de oferecermos a esses jovens um novo estilo de governo,/ mas também de convidá-los para serem protagonistas da construção do nosso futuro,/ com suas ideias e força de trabalho.//

Amigas e amigos,/ Mais uma vez pergunto:// a Bahia está no rumo certo?// Não.// A Bahia definitivamente não está no rumo certo em muitas áreas fundamentais.// E onde há avanços, são avanços aquém do potencial do nosso estado.//

Me vem à mente uma imagem:// a Bahia é como um carro andando com o freio-de-mão puxado.// Ele até vai pra frente.// Mas vai se arrastando.// Vai numa velocidade muito menor do que o motor do carro permitiria.// E aí fica a pergunta,// será que em 2022 a troca de pilotos por parceiros da mesma equipe irá mudar esse quadro?// Aliás,// o piloto que eles querem colocar novamente na direção do nosso estado já foi testado,// e, aqui entre nós,// está longe de ter a fama de saber pisar fundo no acelerador.//

Não tenho dúvida de que é hora de soltar o freio-de-mão.// É hora de acelerar.// Precisamos olhar para o futuro com a certeza de que a Bahia não só pode mais./ A Bahia e os baianos merecem muito mais.//

E para que os baianos tenham o que merecem é preciso escolher um novo caminho.// Não é um caminho de atalhos fáceis ou de soluções mágicas.// É o caminho do trabalho duro,/ permanente e obstinado.// O caminho de quem preza pela palavra empenhada,/ prometendo de menos e entregando a mais.// É o caminho da ousadia de sonhar tão grande como grande é a Bahia.// (pausa) O caminho da coragem de estabelecer metas ambiciosas,/ e da inteligência para formar um time de excelência capaz de concretizá-las.//

Só que,/ com toda razão,/ o eleitor criterioso vai se perguntar:// por que ACM Neto é essa pessoa em quem os baianos devem confiar para colocar a Bahia nesse novo caminho?//

A pergunta é muito pertinente.// E a resposta é esta:// Eu me preparei a vida inteira para estar diante de vocês hoje,// pedindo permissão para liderar a construção desse sonho,/ que não pode ser só meu,/ que é de todos nós.// Eu sempre me dediquei com afinco a todos os desafios que abracei na minha vida.// Nunca me contentei com nada menos que fazer o melhor possível.// E tenho a alegria de poder dizer que minha trajetória é limpa/ e minha palavra tem valor,/ porque eu sempre cumpri meus compromissos.//

Há outras razões./ Precisamos de uma nova pegada,// precisamos de capacidade de realização e de visão estratégica,/ para darmos o grande salto e aproveitarmos o imenso potencial desse estado.//

Caros amigos,/ caras amigas,/ há alguns meses demos início ao Pela Bahia,/ uma jornada contínua,/ percorrendo os municípios de todo o estado,/ em todas as regiões,/ para compreendermos o que as pessoas estão sentindo,/ os dramas que elas estão vivendo em seu cotidiano,// as angústias, o que tira o sono.// Mas também,/ e principalmente,/ os seus sonhos.//

Deste exercício genuíno de escuta está nascendo nosso programa de governo.// Vamos traduzir as necessidades e os sonhos dos baianos em propostas e projetos consistentes.// Vamos promover o encontro entre as prioridades dos baianos e a tecnologia,/ entre os sonhos e as soluções inovadoras que nos permitirão caminhar com passos firmes para o futuro.//

O compromisso que assumimos com a Bahia hoje é o de desenhar um plano para o futuro.// Um plano ambicioso de crescimento econômico,/ geração de emprego/ e duro enfrentamento às desigualdades sociais e regionais.// o compromisso de transformar nosso estado num exemplo de segurança pública para o país;// o compromisso de recuperar o tempo perdido na educação e disputar os primeiro lugares do IDEB;// o compromisso de trabalhar sem descanso para dar mais dignidade ao atendimento à saúde,/ evitando a cruel espera por exames,/ consultas e cirurgias,// assim como os penosos deslocamentos dos doentes para a capital.//

Neste dia,/ quero dizer a todos vocês,/ em alto e bom som, que estou preparado para cuidar da Bahia/ e para fazer a minha parte com qualquer que seja o Presidente da República escolhido pelos brasileiros.// Isso não é discurso.// É prática.// É experiência vivida.// Não posso deixar de lembrar que em 2012/ muita gente dizia que Salvador não podia andar com as próprias pernas/, que a gente ia ter que ficar de pires na mão,/ implorando por ajuda,/ já que éramos oposição ao governo do estado e ao governo federal.//

A realidade é que durante oito anos administrei a nossa capital com dois governadores do PT/ e três presidentes da República/ de partidos e posicionamentos políticos totalmente distintos.// E pude demonstrar que tenho a perfeita noção de como se deve trabalhar com respeito institucional,/ colocando o interesse da população sempre em primeiro lugar.// Portanto,/ sem falsa modéstia,/ posso dizer que graças ao meu compromisso, /ao meu espírito público/ e à minha experiência política,/ as diferenças político-partidárias jamais trouxeram qualquer prejuízo para Salvador.//

O Brasil acompanhou e reconheceu o exemplo que demos na Bahia,/ no enfrentamento à pandemia.// Fui o primeiro a procurar o governador do estado,/ de modo que pudéssemos trabalhar juntos para salvar vidas.// O gestor público tem o dever de governar com todos e para todos!// Ou então,/ não merece estar na política.//

Como prefeito de salvador,/ esse mesmo espírito público me motivou a buscar coisas que aparentemente eram impossíveis,/ realizando projetos que sequer eram de responsabilidade do poder público municipal.// Este belo e moderno Centro de Convenções,/ onde estamos hoje,/ é o exemplo maior do nosso jeito de governar.// A gente resolve.// A gente faz acontecer. //

Primeiro Salvador viu o seu centro de convenções fechar,// depois,/ desabar.// Os anos passaram/ e eles,/ instalados há tanto tempo no governo da Bahia,/ prometeram,/ prometeram,/ prometeram./ E nada fizeram.// A gente,/ por outro lado,/ não prometeu nada.// A gente foi lá e fez.// Na minha visão de mundo,/ é assim que se deve governar:// prometer menos e fazer mais. //

Queridos amigos,/ de diversos estados do Brasil,/ que prestigiam o evento no dia de hoje,// vamos realizar na Bahia um governo inovador,/ criativo,/ moderno,/ digital,/ arrojado e resiliente.// Capaz de adotar iniciativas corajosas e transformadoras,/ com uma clara visão de futuro.// Um governo identificado e comprometido com a sustentabilidade. //

Um governo que não vai desfazer o que está em andamento simplesmente porque é de autoria de adversários.// Ao contrário/, desde logo deixo assentado o meu compromisso de concluir as obras em andamento/ e continuar os projetos que estão dando certo.//

Se Deus e os baianos me derem a oportunidade de ser governador da Bahia,/ também me comprometo com o desenvolvimento de todo o estado.// E lhes asseguro que onde houver um filho dessa terra,/ haverá a presença do governo e do governador.//

Hoje,/ os muitos quilômetros que separam Salvador de Barreiras,/ de Juazeiro,/ de Teixeira de Freitas/ e de tantas outras cidades/ são sentidos pelas pessoas como abandono, descaso, esquecimento.// E não é só que os serviços do estado não chegam na medida das necessidades dos cidadãos,/ é que essas cidades e regiões mais distantes da capital não participam das decisões que vão afetar os seus destinos!//

Quando eu assumi a prefeitura de Salvador,/ os moradores dos bairros mais distantes tinham sentimentos semelhantes.// Mas nós fizemos uma gestão de proximidade/ e trocamos o abandono por presença.//

Se eu tiver a honra e a alegria de governar a Bahia,/ vocês terão um governador que vai comer poeira,/ vai andar pelo estado todo,/ constantemente,/ e vai chegar junto.// Mas sabem o que é mais importante?// É que vamos desenhar um planejamento estratégico para cada região,/ estabelecendo metas de crescimento econômico e desenvolvimento social.// Não vamos simplesmente ampliar serviços nas diversas regiões,// vamos levar o braço do governo,/ o poder de decisão/ e as ferramentas de execução das políticas públicas.// Teremos um governo efetivamente descentralizado,/ na escolha das prioridades e na construção de soluções regionais;// e ao mesmo tempo capaz de integrar,/ de articular as partes numa visão estratégica do todo,/ num projeto de futuro para a Bahia.//

Em cada uma de nossas regiões,/ vamos convocar as forças produtivas,// do pequeno ao grande,// para criar ambientes de atração de investimentos,/ de estímulo aos novos negócios.// O que tudo isso vai significar?// Emprego.// Emprego.// Emprego.// E vai significar os filhos da Bahia sendo acolhidos,/ e não,/ expulsos do nosso estado pelos imperativos da sobrevivência.//

A regionalização também será o caminho para respondermos de modo efetivo aos enormes desafios da saúde.// A atenção à saúde tem que ser pensada e organizada como uma rede,// com núcleos regionais bem estruturados e interconectados,// com gestão informatizada de toda a rede de assistência. //

A Educação será nossa prioridade número um.// Trabalharemos nos diversos níveis,// com obsessão pela qualidade do ensino e foco na expansão do ensino de tempo integral.//

E para fazer frente ao atual cenário de total desgoverno na segurança pública,/ vamos enfrentar o crime com todo o rigor da lei/ e com inteligência.// Sem abusos,/ porém com muita firmeza.// E prestem bem atenção no que eu vou dizer:// todos os exemplos bem-sucedidos de redução dos índices de criminalidade,/ no Brasil,/ têm um fator em comum:// A LIDERANÇA,/ O COMANDO/ E O EXEMPLO DO GOVERNADOR.// Pois é com liderança,/ firmeza,/ inteligência,/ integração,/ valorização e qualificação dos nosso policiais que vamos devolver a paz aos cidadãos de Bem/ e transformar a Bahia num estado onde o crime não compensa,/ e bandido não tem vez.// Lugar de bandido será na cadeia ou fora da Bahia.//

Não podemos e não vamos mais nos contentar com uma Bahia que expulsa seus filhos/ — principalmente os mais jovens — /para outros estados/ porque não consegue desenvolver seu próprio potencial!// Não vamos aceitar uma Bahia que assiste passivamente ao sequestro e morte dos seus jovens pelo crime organizado! //



É possível fazer diferente! // É possível fazer melhor! //

Vamos sonhar grande!// Vamos caminhar juntos!//

Vamos caminhar com o pé no chão,/ reconhecendo o tamanho do desafio.// Sempre com muita confiança na Bahia e no povo baiano.// Vamos escolher o caminho de um governo que trabalhe para todos.// Não importa a crença,/ a cor, / a origem social,/ a posição política,/ nem muito menos em quem ele votou. //

Quinze anos são suficientes para qualquer um mostrar do que é capaz e do que não é.// O momento agora é de mudança,// é de olhar para frente.//

Minha querida família,/ aqui presente,/ desde que eu me entendo por gente que eu sinto em mim um amor muito grande pela Bahia.// Quero,/ neste momento,/ prestar uma homenagem sincera ao meu avô,/ Antônio Carlos Magalhães,/ que sempre foi movido por esse amor,/ e que continua me inspirando. //

Eu cresci vendo ACM lutar pela Bahia,/ lutar pelos baianos.// Não havia obstáculo que resistisse diante da vontade e da determinação que ele tinha de fazer a Bahia crescer,/ de colocar a Bahia em lugar de destaque no cenário nacional.// Ele projetou talentos para o Brasil e realizou governos transformadores.// É no exemplo dele que eu encontro a certeza de que a Bahia pode muito mais.// Ele nos mostrou que podemos e devemos sonhar grande!//

A Bahia é uma terra rica e abençoada.// E Jorge Amado nos lembra que a maior das nossas riquezas é a nossa gente.// Nas palavras do grande Jorge:/ “Baiano quer dizer quem nasce na Bahia,/ quem teve este alto privilégio;// mas significa também um estado de espírito,/ certa concepção de vida,/ quase uma filosofia,/ determinada forma de humanismo”.//

Tenho muito orgulho desse povo trabalhador,/ valente,/ generoso,/ solidário e talentoso.// Um povo que enfrenta qualquer adversidade sem abrir mão do sorriso no rosto.// É por isso que com mais de vinte anos na vida pública,/ eu faço o exercício permanente de nunca me esquecer de por quê/ e por quem eu estou na política. //

A prefeitura de Salvador me mostrou que eu posso ajudar a transformar sonhos de milhares de pessoas em realidade. //

Como disse uma vez o presidente Obama:// nós não tememos o futuro,/ nós vamos construí-lo!// Com honestidade e trabalho duro,/ com generosidade,/ respeito,/ responsabilidade e humildade.// Às incertezas desses tempos difíceis de pandemia/ vamos responder com a audácia da esperança.// Aos desafios seculares da pobreza,/ da baixa qualidade da educação pública,/ da precariedade da assistência à saúde,/ e aos desafios mais recentes,/ como a explosão da criminalidade,/ vamos responder com inteligência e uma confiança inabalável no potencial e na vocação da Bahia para a prosperidade,/ para o sucesso,/ para a Alegria.//

Vamos escolher o futuro. //

Vamos realizar os sonhos de hoje/ e vamos garantir as condições para que as próximas gerações possam sonhar ainda mais alto,// e possam chegar ainda mais longe.//

Baianas e baianos,/ eu sou um homem de fé.// Deus é meu guia,/ minha Luz,/ minha motivação maior.// E eu procuro ficar atento,/ vigilante/ e obediente.// Agradeço a Ele por ter tido a lucidez de não abandonar Salvador em 2018 para disputar o governo da Bahia.// Por conta dessa decisão/ eu estava onde precisava estar quando a pandemia chegou.// A Fé é um exercício de entrega e de paciência.// Tudo dá certo quando a gente entende que cada coisa tem seu tempo.// E que o tempo a Deus pertence.//

Eu também agradeço a Deus todos os dias,/ por ter me dado a oportunidade de realizar o sonho de trabalhar por Salvador.// E assim como em 2012,/ eu me comprometi a dar tudo de mim para realizar a melhor prefeitura desse país,/ quero dizer a vocês que se deus permitir e os baianos confiarem em mim,/ não me contentarei com nada menos do que realizar o melhor governo de todo o Brasil.//