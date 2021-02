Ovelha é encontrada em floresta e produz mais de 35kg de lã ao ser tosquiada

Uma ovelha encontrada doente numa floresta da Austrália produziu incríveis 35 quilos de lá após ser tosquiada pela primeira vez em muitos anos. Baarack, como foi chamada, foi levada para o Santuário da Fazenda da Missão de Edgar perto de Lancefield, Victoria, cerca de 60 quilômetros ao norte de Melbourne, de acordo com Kyle Behrend, da Missão.

“Parece que Baarack já foi uma ovelha que teve um dono”, disse Behrend. "Ela já havia recebido uma marca na orelha. No entanto, estas parecem ter sido arrancadas pela lã espessa e emaranhada em torno de seu rosto”, completou ele em entrevista para a agência Reuters.

“As ovelhas precisam ser tosquiadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário, a lã continua a crescer e crescer, como aconteceu aqui”, disse Behrend.

“Embora seus cascos estivessem em ótimas condições de pisar as rochas na floresta, ela estava um pouco mal. Estava abaixo do peso e, devido a toda a lã em volta do rosto, mal conseguia ver."

Baarack agora está se acomodando com outras ovelhas resgatadas na Missão de Edgar.

“Isso tudo mostra como as ovelhas são animais incrivelmente resistentes e corajosos", disse Behrend. "Não poderíamos amá-las mais, mesmo se tentássemos.”