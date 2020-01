Overdose de Leão: Vitória fará dois jogos-treino neste sábado

Este sábado (18) é dia de ensaio geral para o Vitória às vésperas da temporada 2020 começar. O rubro-negro entrará em campo com seu time principal, que disputará a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, e com a equipe sub-23, representante do rubro-negro no Campeonato Baiano. Os adversários são dois concorrentes no estadual.

O time principal fará seu primeiro e único teste a partir das 16h, contra o Bahia de Feira, no Barradão. A entrada é liberada para sócios em dia e para apostadores da Time Mania que apresentarem dois bilhetes do concurso 1434. O jogo-treino terá transmissão do LiveFC, serviço de streaming por assinatura que também exibirá os jogos da Copa do Nordeste - nesta, o Vitória estreia dia 25, contra o Fortaleza.

Diante do Bahai de Feira, o Leão ainda não será comandado por Geninho, que passou por cirurgias de catarata e só se apresentará na segunda-feira (20). O auxiliar Bruno Pivetti é quem tem conduzido a pré-temporada e estará à beira do campo.

O elenco sub-23 joga no mesmo horário. O adversário é o Atlético de Alagoinhas, que promoverá a estreia do atacante Magno Alves, contratação de peso do clube para a disputa do Campeonato Baiano e Copa do Brasil. A partida será realizada no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Os ingressos custam R$ 20, com opção de casadinha por R$ 30.

O Campeonato Baiano começa na próxima quarta-feira (22), quando o Vitória enfrenta o Jacobina ás 19h30, no Barradão. O Atlético receberá o Fluminense de Feira, às 20h30, no Carneirão.