Oxe Vinhos é polo Nordeste da 30ª Avaliação Nacional de Vinhos

Hoje, vocês me perdoem, mas vou usar esta coluna para falar de uma grande realização profissional (e pessoal, lógico).

Minha adega em Petrolina (PE), a Oxe Vinhos, será um dos sete polos a receber, em 5 de novembro, uma degustação para a imprensa dos vinhos mais representativos da safra 2022 no Brasil.

Fomos convidados pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) e representaremos o Nordeste na 30ª Avaliação Nacional de Vinhos, considerada a maior degustação de vinhos de uma safra no mundo!

O evento, promovido pela ABE, acontecerá das 17h às 21h, de forma híbrida. Pelo menos 700 pessoas vão provar presencialmente, no Parque de Evento de Bento Gonçalves (RS), as 16 amostras selecionadas entre as 30% mais representativas da Safra 2022. Ao mesmo tempo, 900 outras acompanharão o evento em suas casas, através da transmissão simultânea pelo canal do You Tube da ABE e com um kit contendo os 16 vinhos.

Os outros polos para a imprensa serão Casa Vitis (São Paulo - SP), CAV Comer, Amar e Viajar (Porto Alegre - RS), DOC Wine Food (Florianópolis - SC), Espaço Entusiastas do Vinho (Brasília - DF), Menu Escola de Gastronomia (Londrina - PR) e Piazza Salton (Bento Gonçalves - RS). Ao todo, mais de 130 formadores de opinião brasileiros participarão remotamente do evento neste formato. Na Oxe Vinhos, serão 10 comunicadores e criadores de conteúdo.

Vamos degustar as 16 amostras juntos, assistindo à transmissão da Avaliação via YouTube e trocando ideias e opiniões em torno de cada vinho. Também faremos uma entrada ao vivo durante o evento, compartilhando nossa vivência nacionalmente!

Segundo o presidente da ABE, o enólogo André Gasperin, a participação de comunicadores é essencial. “São os profissionais da comunicação que nos ajudam a divulgar o vinho brasileiro, sua evolução e cultura. E não tem forma melhor do que gerar experiência, permitindo que eles possam provar o resultado de um ano de trabalho. Por isso, encontramos nessa proposta o formato ideal para fazer chegar até eles a representatividade da safra 2022, antes mesmo que ela chegue ao mercado consumidor”, destaca.

Como funciona a avaliação

A Avaliação é realizada há 30 anos e em 2022, bateu recorde de inscrições de amostras: foram 533 vinhos de 70 vinícolas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O caminho foi árduo até chegar às 16 amostras de maior destaque. Entre os dias 13 e 16 de setembro, 90 enólogos convidados pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) se dividiram em 10 grupos que, em oito turnos, para degustar e avaliar todas as bebidas inscritas.

Foram 24 horas de degustação, em quatro dias, e cada detalhe foi coordenado e acompanhado de perto por enólogos diretores da ABE, responsáveis pela separação das amostras e controle de temperatura. Este ano, o evento passou a aceitar inscrições de

amostras com colheita após junho de 2021 para vinícolas que estão fora da Região Sul e que têm em suas práticas a dupla poda ou colheita de inverno.

Foco no vinho brasileiro

Primeira e única adega especializada em vinhos brasileiros do Vale do São Francisco, a Oxe Vinhos foi fundada em dezembro de 2021 em sociedade com meu marido e sócio, o administrador soteropolitano Fabio Reis Neto.

Localizada dentro da Galeria O Casarão (R. Marechal Deodoro, 969) na Petrolina Antiga (Centro), a empresa iniciou sua operação focada somente em delivery, com entrega dos rótulos na temperatura de consumo. Mas ao longo de 2022 e com a demanda crescente por um espaço para apreciar a bebida, estabelecemos uma parceria com o Restaurante O Casarão e, já a partir de novembro, inauguraremos nosso próprio wine bar na galeria.

O Brasil faz excelentes vinhos em quase todas as suas regiões e nós estamos mostrando essa produção em um espaço inovador e divertido. Com o bar, vamos ampliar a cultura de se tomar rótulos nacionais e promover eventos que formem novos apreciadores. Para conhecer mais o trabalho da Oxe Vinhos, siga-a no Instagram @oxevinhos.

EM TEMPO:

A Penedo Borges Bodega Boutique, formada por sócios argentinos e brasileiros, fará uma série de degustações e almoços harmonizados na próxima semana em Salvador.

O sócio-fundador da vinícola, Euclides Penedo Borges; o diretor de enologia e international sales Juan Manuel González e o Eduardo Paes de Andrade, responsável pelo mercado brasileiro, co-realização um almoço harmonizado no Bistrot Trapiche Adega e um jantar no Ferreiro Café Salvador em 08/11. No dia seguinte, recebem a imprensa no Chez Bernard para almoço e no Restaurante 705 para jantar.

Entre os vinhos apresentados aos baianos nesses eventos, estão o Selección de Parcelas Chardonnay 2021 e o Icono Edición Aniversario 2018. Conduzida por princípios que mesclam artesanato com tecnologia, o clássico com o moderno, a Penedo Borges é uma pequena vinícola localizada no Alto Agrelo, em Luján de Cuyo (Mendoza), e tem como principal missão resgatar o valor artesanal do vinho, a elaboração manual, a baixa intervenção e uma produção paciente, detalhista e sustentável.

Reservas:

Jantar Ferreiro Café Salvador (08/11) — (71) 99225 0266 — R$ 180

Jantar Restaurante 705 (09/11) — (71) 99612 7400 — R$ 250