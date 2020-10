Oxford diz que vacina induziu 'fortes respostas imunes' em idosos na fase 2

A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciaram nesta segunda-feira (26) que a vacina que desenvolvem contra a covid-19 induziu uma "forte resposta imune" em idosos que participaram da fase 2 de testes no Reino Unido. Os resultados preliminares serão publicados "nas próximas semanas" em revista científica, de acordo com eles.

A vacina foi testada em grupos de 56 a 69 anos e também em segundo grupo acima de 70 anos.

A segunda etapa dos testes verifica a segurança e capacidade da vacina em gerar resposta do sistema de defesa do corpo. Centenas de voluntários costumam tomar parte. A fase 1 tem dezenas de voluntários e a fase 3, maior, tem milhares.

A vacina da Oxford é uma das quatro que estão sendo testadas no Brasil, já na fase 3, a última antes da liberação.

A AstraZeneca considerou o resultado "encorajador". "É encorajador ver que as respostas de imunogenicidade foram semelhantes entre adultos mais velhos e mais jovens e que a reatogenicidade (geração de efeitos adversos) foi menor em adultos mais velhos, nos quais a gravidade da Covid-19 é maior", diz um porta-voz da empresa.

Imunização

Segundo a Oxford, a resposta foi constatada em "ambas as partes do sistema imune". As vacinas buscam estimular duas respostas. A primeira é a geração de anticorpos para neutralizar o novo coronavírus e a outra é a resposta do sistema celular, envolvendo aumento das células T.

Os testes continuam, mas o resultado de agora "representa um marco importante e nos garante que a vacina é segura para uso e induz fortes respostas imunológicas em ambas as partes do sistema imunológico em todos os grupos de adultos", diz a Oxford.