Pabllo Vittar é vacinada com primeira dose contra covid-19: 'Viva o SUS'

Chegou a vez de Pabllo Vittar, 27, receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A cantora compartilhou o momento nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, e exaltou o sistema de saúde pública do Brasil: "Viva o SUS", comemorou.



A artista drag queen postou fotos do momento em que recebe o imunizante sobre a tatuagem de uma mulher coberta com folhas. Na legenda, ela usou três hashtags para mandar sua mensagem: vacina para todos, viva o SUS e fora genocida.



A cantora Duda Beat comentou: "Aiii que emoção mamaizinhaaaaa". A atriz Flávia Alessandra escreveu: "Bem-vinda ao mundo das imunizadaaaas! Bom demais!!!". E a apresentadora Astrid Fontenelle comemorou: "Aê!!".