Pabllo Vittar: 'Enquanto não tiver vacina, não vou para o palco'

Pabllo Vittar já planejava o show que faria em abril no festival Coachella quando o evento, um dos maiores dos Estados Unidos, foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. Pabllo revelou que não subirá ao palco até que a saúde do público seja garantida.

"Fiquei triste por conta do que estava acontecendo no mundo todo", disse Pabllo, em entrevista à Quem. "Os shows, a gente faz todo ano, mas eu quero que as pessoas estejam saudáveis para ir a esses festivais. Quem trabalha com a arte assim, que sente a energia das pessoas, é muito difícil ficar longe dos palcos."

Pabllo disse que não cogita fazer show no formato drive-in, em que as pessoas assistem as apresentações do carro.

"Eu não faria, enquanto não tiver uma vacina e as pessoas ainda estiverem morrendo, eu, Pabllo Vittar, não vou para o palco. É um sentimento muito triste ver que o governo não está fazendo nada, que as pessoas estão morrendo."

"Subir no palco para cantar com tudo isso na cabeça é muito louco. Para mim, não vai rolar. Vou esperar até tudo voltar ao normal e a gente possa se abraçar, rebolar nossa bunda do jeito que a gente sabe e voltar com a força que a gente merece", afirmou.