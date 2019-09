Pabllo Vittar leva tombo na gravação de clipe e tira sarro; veja

A cantora drag queen Pabllo Vittar publicou nesta sexta-feira (12), no Instagram, um vídeo em que cai de bumbum no chão na gravação do clipe Sente a Conexão, parceria com MC Kekel.

"Quem vê close não vê corre", escreveu Pabllo, bem-humorada, ao compartilhar o tombo. No vídeo, um dos bailarinos erra o tempo da coreografia e chega atrasado para colocar uma cadeira para a cantora sentar.

O videoclipe de Sente a Conexão foi lançado nesta semana no canal KondZilla, no YouTube. As cenas se passam em um escritório de call center, e o diretor Kaique Alves se inspirou no trabalho do fotógrafo David Lachapelle para colorir o ambiente.