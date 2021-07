Pacheco anuncia prorrogação da CPI da Covid por 90 dias

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. A comissão poderá funcionar por mais 90 dias, contados a partir de 7 de agosto. Com isso, a CPI pode funcionar até 5 de novembro, mas pode ser concluída antes.

O requerimento foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e continha as assinaturas necessárias para que fosse acatado. Nas redes sociais, Randolfe destacou a prorrogação.



O nosso requerimento pedindo a prorrogação da CPI da Pandemia acaba de ser lido em plenário pelo presidente @rpsenador. Agora, a CPI está prorrogada por mais 90 dias! — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) July 14, 2021

A CPI foi instalada em 27 de abril. O prazo final de funcionamento era 7 de agosto (em caso de haver recesso parlamentar) ou 25 de julho (sem recesso).

A prorrogação da CPI era defendida pela maioria dos senadores da CPI da Covid, especialmente a cúpula, que quer mais tempo para analisar documentos e colher depoimentos de testemunhas e de investigados. Parlamentares governistas eram contrários ao prolongamento e alegam que a CPI tem o objetivo de desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro.