'Paciente já foi isolado', diz Bruno Reis sobre caso de varíola dos macacos na Bahia

O primeiro caso de varíola dos macacos em Salvador foi confirmado nesta quarta-feira (13). Em entrevista coletiva, o prefeito Bruno Reis (UB) anunciou que a prefeitura está acompanhando de perto o caso e está trabalhando para evitar a proliferação da doença na capital baiana.

"O paciente já foi isolado, imediatamente. Graças a Deus ele passa bem. A prefeitura através da vigilância sanitária está acompanhando o caso, que esperamos que seja isolado. Estamos estudando onde esse paciente pegou o vírus. A partir daí vamos adotar as medidas necessárias", disse o gestor.

O anúncio do primeiro caso foi feito pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que informou em nota que o paciente contaminado é morador da capital baiana e chegou a ser internado em uma unidade hospitalar privada com a tríade de sintomas da doença: febre alta de início súbito, adenomegalia e erupção cutânea. Atualmente o paciente encontra-se em isolamento domiciliar em Salvador. As medidas sanitárias de monitoramento dos contactantes próximos, bem como isolamento foram adotadas.

Além do paciente confirmado laboratorialmente com a varíola do macaco, na Bahia há outros dois outros casos suspeitos, sem ligação com o confirmado, que aguardam resultado do exame laboratorial, que deve ser divulgado nos próximos dias. A doença causa com febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão.

Monkeypox é uma zoonose viral, do gênero Orthopoxvirus, da família Poxviridae, que se assemelha à varíola humana, erradicada em 1980. A infecção é autolimitada com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, podendo ser dividida em dois períodos: invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor das costas e astenia intensa. A erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre. A erupção tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.