Padrasto é preso após ser flagrado sem cueca com enteada de 11 anos

Um homem foi flagrado sem cueca e com a bermuda abaixada dentro de um carro. No veículo, a enteada, de 11 anos, estava seminua e no banco traseiro. O suspeito é padrasto da menina e foi preso na noite desta quinta-feira (11), no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

De acordo com informações do G1, o suspeito passará por audiência de custódia e a menor vai realizar exames. Além disso, a menina foi amparada pelo Conselho Tutelar.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o flagrante ocorreu após os agentes desconfiarem da atitude do homem que, ao passarem próximo ao carro, o suspeito passou do banco de trás para frente rapidamente. Os policiais perceberam a peça íntima no chão do veículo e a roupa aberta no corpo do homem. Ele foi detido por estupro de vulnerável e o caso será investigado.