Padrastro de Neymar está em hotel de São Paulo e mantém namoro discreto com Nadine

Enquanto alguns casais estão terminando durante a quarentena, o amor entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves está cada vez mais forte.

Após terem dado um tempo e refletido sobre a relação, os dois resolveram continuar com o namoro, mas desta vez longe dos holofotes. Prova disso é que, segundo o Extra, Tiago está hospedado em um hotel de São Paulo, onde tem se encontrado com a mãe de Neymar.

Tiago havia deixado a mansão do craque no fim do mês passado, dias após os dois anunciarem o namoro no Instagram. Ele passou alguns dias com a família em Recife e também em Monteiro, na Paraíba. Mesmo com toda a pressão dos parentes, devido às notícias envolvendo o passado do rapaz, Nadine Gonçalves não pensa em terminar o relacionamento.

Tanto "Neymãe" quanto Tiago estão muito apaixonados um pelo outro e pretendem superar a turbulência que o namoro enfrenta, após o passado de Tiago vir à tona. Nadine ficou sabendo pela imprensa que o rapaz é bissexual e que teve um romance a três com um casal gay.