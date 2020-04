Padre do Bonfim benze Hospital Espanhol; unidade será aberta nesta quarta

O Hospital Espanhol será reaberto nessa quarta-feira (22) com 220 leitos instalados, sendo 140 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 80 leitos clínicos. Um dia antes da abertura do centro de tratamento para acolher, exclusivamente, pacientes que tenham sintomas graves da Covid-19, o governador Rui Costa fez uma última vistoria no local, na manhã desta terça-feira (21). Ele percorreu toda a estrutura acompanhado do reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, o padre Edson Menezes, que abençoou a unidade de saúde.

O padre lembrou a importância da fé neste momento difícil. "É claro que precisamos do apoio da ciência, da dedicação dos governantes, mas, sobretudo, da misericórdia de Deus. A benção dada a este local é um sinal da nossa fé e da confiança naquele que é o todo poderoso", pontuou. O governo informou ainda que nos próximos dias serão oferecidos na Arena Fonta Nova mais 100 leitos de UTI e 140 leitos clínicos.

Foto: Elói Corrêa/GOVBA

Além do Espanhol e do Fazendão, que já está em funcionamento, o Estado está montando hospitais de campanha no Hospital Santa Clara, no Hotel Riverside e na Arena Fonte Nova, totalizando 673 novos leitos na Região Metropolitana de Salvador (RMS) para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

"Amanhã [dia 22] começa a funcionar o Hospital Espanhol, com 220 leitos para atender a população. Esperamos o mais rápido possível passar por esse momento difícil que a Bahia e o mundo atravessam. Será com a colaboração de todos que iremos ultrapassar esse momento rapidamente", disse Rui, ressaltando ainda que já tem os hospitais Couto Maia, Ernesto Simões e Subúrbio.

A primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto, e o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, também estiveram na vistoria. "A reabertura do Espanhol era muito esperada pela sociedade e vem num momento extremamente importante para a saúde pública como um dos principais equipamentos de combate ao novo coronavírus na Bahia", destacou Vilas-Boas.

Os profissionais médicos e de apoio logístico que irão atuar no Espanhol - que também possui salas de cirurgia, emergência e refeitório - já foram contratados. O hospital foi cedido pela justiça federal para o governo baiano em março, e as obras de adequação foram imediatamente iniciadas.