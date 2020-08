Padre Fábio de Melo brinca sobre visual: 'Fiz com a Cabeleleila Leila'

O padre Fábio de Melo usou o bom humor para mostrar o visual em uma foto postada no Instagram. Ele fez referência ao meme Cabeleleila Leila.

Mais uma vez, ele mostrou a tatuagem de abelha que fez na mão. "Gostei tanto do cachecol que acabei de ganhar da Tia Jô que acabei fazendo uma selfie para mostrar minha abelha já devidamente cicatrizada, e também pedir biscoito pelo penteado que fiz com a Cabeleleila Leila", escreveu.

O padre ainda aproveitou a postagem para brincar com o ex-BBB Lucas Fernandes, o jornalista Evaristo Costa e o cantor Lucas Lucco. "O bico de pato eu ensaiei vendo as fotos do @fernandeslucas, @evaristocostaoficial e @lucaslucco", escreveu na legenda.