Padre Fábio de Melo será entrevistado por Nizan Guanaes

O padre Fábio de Melo será um dos entrevistados da live que o publicitário Nizan Guanaes promove, neste domingo, 24, em seu perfil no Instagram. O bate-papo virtual acontecerá às 20h, no @nizanlive. Antes, às 18h, Nizan conversará com o filho Antônio Guanaes, que está morando nos Estados Unidos. Já ás 19h, o encontro online contará com a participação do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A série de lives, batizada como Sunday Night (por ser sempre aos domingos), conta com patrocínio do Magalu, com o valor revertido para a Casa Santa Terezinha, em São Paulo. “Não existe vida saudável sem abraçarmos causas”, nos disse Guanaes.

