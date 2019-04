Padre Lázaro Muniz recebe medalha na Câmara Municipal de Salvador

Quem via o padre Lázaro Muniz, 52 anos, cercado de autoridades políticas e religiosas na noite desta segunda-feira (29), na Câmara Municipal de Salvador, enquanto era homenageado com uma Medalha Zumbi dos Palmares pelo compromisso e desempenho na luta contra a discriminação, não podia imaginar que ele teve dúvidas se seguiria a carreira religiosa.

Lázaro era então um jovem de 19 anos, não tinha padres da família, mas era incentivado pelos mais próximos a seguir a vida religiosa. Ele não acerditava que tiria vocação e, por isso, disse para a mãe que não conseguiria passar mais de 30 dias no seminário. Lá se vão 33 anos. Nesta noite, ele foi recebido com pompas na Câmara dos Vereadores para ser homenageado com uma das principais honrarias da casa.

“Receber uma medalha dessa é uma motivação para continuar na luta em favor do nosso povo contra todo tipo de racismo, discriminação, e intolerância. Não sou merecedor, acho que a medalha é maior do que eu, mas tenho a certeza de que ela vem como um estímulo para continuar o serviço a disposição do povo negro, do nosso povo, da nossa gente”, afirmou.

Atualmente, no comando da Paróquia Santa Cruz, no Engenho Velho da Federação, ele passou sete anos à frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho, onde os discursos em defesa de um mundo menos intolerante ganharam destaque. O envolvimento do padre com instituições carentes e ações sociais também não passou despercebido entre os fiéis que, desta vez, lotaram o plenário.

Minutos antes da sessão começar, padre Lázaro precisou se dividir entre católicos, religiosos de matriz africana, professores, políticos, gestores, e delegados. Foram tantas fotos que ele quase não teve tempo de parar de sorrir.

A Medalha Zumbi dos Palmares é atribuída a pessoas atuantes no combate ao racismo, discriminação e intolerância na cidade de Salvador e no estado da Bahia. A homenagem foi proposta pelo vereador Silvio Humberto, que destacou o trabalho do podre em defesa do diálogo e do respeito entre as religiões.

“Quem é homenageado com essa medalha é porque fez muito e foi acolhido por todos. Padre Lázaro é essa pessoa, que no momento de intolerância e racismo religioso, é ecumênico, e constrói pontes. E alguém que faz pontes em um momento de crise merece uma justa homenagem. Me honra muito poder estar nesse lugar. É um reconhecimento em vida de um trabalho voltado para o social e o respeito ao outro”, afirmou.

Participaram da cerimônia representantes de secretarias, instituições públicas e privadas, igrejas, professores universitários e religiosos.