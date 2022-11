Padre queniano morre afogado no Rio São Francisco, em Juazeiro

O padre queniano James Wahome Irungu, de 35 anos, morreu afogado no Rio São Francisco, em Juazeiro, na segunda-feira (14).

O religioso estava tomando banho de mar com amigos quando acabou sendo levado pela correnteza. O Corpo de Bombeiros foi chamado e já encontrou o padre sem vida. O trecho onde aconteceu o afogamento é conhecido como área da Marinha, na Orla 2.

O queniano tinha quatro anos de ordenação presbiteral e desde 2021 estava na área da Diocese de Bonfim, atuando na Paróquia de São João Batista, em Jaguarari.

A diocese lamentou a morte em nota. O padre nasceu no condado de Nyeri, no Quênia. O corpo será sepultado na manhã de hoje na cidade de Jaguarari.

Leia a nota da diocese:

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Pe. James Wahome Irungu, IMC, ocorrido nesta segunda-feira, 14 de novembro,vítima de afogamento no Rio São Francisco. Nascido no condado de Nyeri, Quênia, Pe. James tinha 35 anos de idade e 4 anos de ordenação presbiteral. Foi enviado pelo Instituto de Missões Consolata para a Diocese de Bonfim em 2021, quando iniciou seu pastoreio na Paróquia de São João Batista, em Jaguarari, onde agora se mantém na lembrança e nas orações dos fiéis.

De Recife, onde participa do 18º Congresso Eucarístico Nacional, Dom Hernaldo Farias enviou Pe. José Vieira, Vigário Geral, para residir as Exéquias que precederão o enterro, marcado para as 10h desta terça-feira, 15, na cidade de Jaguarari.