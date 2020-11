Paes e Crivella disputarão o segundo turno no Rio de Janeiro

Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) vão disputar o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. Com 95,19% das urnas apuradas neste domingo (15) , o ex-prefeito somava 37% dos votos válidos, contra 21,86% do sucessor, que tenta a reeleição. Com isso, eles voltam a se enfrentar no próximo dia 29.

O atual prefeito ficou à frente de Martha Rocha (PDT), com 11,32%, e de Benedita da Silva (PT) que conta com 11,30%. As duas brigavam pela vaga no segundo turno.

Paes confirmou a tendência da pesquisa boca de urna do Ibope divulgada neste domingo, assim como dos últimos levantamentos de intençaõ de voto, que o mostravam na liderança. Crivella confirmou a segunda colocação e com um percentual acima do indicado nas pequisas.