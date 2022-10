PAF 1 da Ufba fica sem energia por mais de 1h e atrapalha votação

Quem foi votar na manhã deste domingo (2) no PAF 1, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Ondina, em Salvador, teve uma surpresa. O abastecimento de energia foi interrompido e a fila cresceu significativamente. Clarissa Rios, que estava na universidade para exercer sua democracia, contou que a luz caiu por volta das 8h55.

"A fila estava com umas 20 pessoas na minha frente. Só que a fila estava devagar. Faltou energia, passou mais de uma hora, nada da energia voltar. A fila está gigantesca, voltou 10h17", disse.

Segundo a jornalista, que tem 32 anos, essa é a primeira vez que vota no PAF 1, já que houve mudanças nas seções eleitorais deste ano. Clarissa ainda comentou que, caso a energia não retornasse, poderiam ocorrer problemas com a urna, mesmo que o aparelho não dependesse 100% da energia, pois há bateria recarregável. "Porque dos três pontos [de carga] da bateria, um já foi embora. Logo depois que eles comentaram isso, a energia voltou. A questão da energia é o calor, o pessoal votando no escuro", comentou.

Luiza Jesus contou que ficou surpresa com a quantidade de pessoas que estavam na universidade. “Demorou muito. Acho que uns 40, 50 minutos. Faltou energia, fiquei sabendo e muita gente que tinha biometria, acabou assinando, o que era um tempo a mais. A biometria não estava funcionando devido a falta de energia", disse a jovem de 20 anos, estudante. Segundo ela, chegou ao PAF 1 da Ufba por volta das 9h e só conseguiu sair quase 12h.

Além da falta de energia, muitas pessoas também reclamaram da transferência do colégio eleitoral. Durante a semana, o TRE informou que algumas seções tiveram mudanças, mas diversos soteropolitanos não se atentaram à mudança. Cintia de Almeida Alves, de 39 anos, sempre votou na Universidade Católica de Salvador (Ucsal), mas precisou se deslocar à Ufba.

"Eu achei diferente, porque eu votava na Católica e vim para cá, achei difícil. Cheguei por volta de 10h, ainda estava sem energia. Muita gente reclamando por causa da fila de prioridade. O transtorno foi porque as pessoas estavam perdidas devido a troca de local e ninguém informou. Eu fiquei sabendo que estava sem energia porque as pessoas que estavam saindo após a votação, contaram para o pessoal da fila. Eu achei que foi um descaso".

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que alguns locais da região de Ondina tiveram uma queda de energia, mas que as equipes estão a postos para não ocorrer problemas durante a votação.

"A Neoenergia Coelba esclarece que mantém equipes atuando para normalizar, no menor tempo possível, as unidades afetadas pela ocorrência registrada na manhã deste domingo (2) nas imediações da Universidade Federal da Bahia. Através de manobras remotas na rede elétrica, cerca de 75% dos consumidores inicialmente afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido. A concessionária reforça que aumentou o efetivo de profissionais em campo e os posicionou estrategicamente para atender as demandas emergenciais relacionadas às Eleições de 2022. A Neoenergia Coelba se coloca à disposição".