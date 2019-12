Pagamento do 13º salário do Bolsa Família começa nesta terça-feira (10)

O Ministério da Cidadania inicia nesta terça-feira (10) o pagamento do 13º salário do Bolsa Família dos beneficiários do programa do mês de dezembro. O pagamento vai até o dia 23 e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário. Na Bahia, cerca de 1,7 milhões de famílias receberão o benefício - o valor da folha no estado chega a R$ 665.381.556,00 e o valor do benefício médio é de R$ 380,15. A folha do último mês do ano somou 13.170.607 famílias em todo o país, num valor total de R$ 2.525.746.007. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a R$ 5.051.492.014,00.

No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões). "Essa é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de ampliar esse recurso. É uma maneira de reforçar o Natal das famílias mais pobres do Brasil”, reforça Terra.O cumprimento da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro foi garantido pela Medida Provisória 898, publicada no dia 15 de outubro de 2019. O incremento do orçamento foi assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia.

Abaixo, segue tabela com o valor do pagamento e número de famílias por estado.

UF Número de famílias Valor total Valor do benefício médio Acre 86.987 R$ 47.689.238 R$ 548,24 Alagoas 387.195 R$ 152.405.806 R$ 393,62 Amazonas 387.230 R$ 180.430.928 R$ 465,96 Amapá 75.123 R$ 34.409.050 R$ 458,04 Bahia 1.750.294 R$ 665.381.556 R$ 380,15 Ceará 1.014.628 R$ 389.687.314 R$ 384,07 Distrito

Federal 66.683 R$ 24.568.762 R$ 368,44 Espírito

Santo 168.028 R$ 59.813.938 R$ 355,98 Goiás 277.003 R$ 89.616.160 R$ 323,52 Maranhão 927.651 R$ 403.781.942 R$ 435,28 Minas

Gerais 970.642 R$ 359.232.100 R$ 370,10 Mato Grosso

do Sul 114.397 R$ 42.045.872 R$ 367,54 Mato Grosso 142.557 R$ 49.296.268 R$ 345,80 Pará 925.135 R$ 377.003.824 R$ 407,52 Paraíba 502.403 R$ 205.681.340 R$ 409,40 Pernambuco 1.127.840 R$ 420.952.068 R$ 373,24 Piauí 437.844 R$ 186.586.528 R$ 426,14 Paraná 335.494 R$ 111.677.552 R$ 332,88 Rio de

Janeiro 818.580 R$ 308.268.972 R$ 376,58 Rio Grande

do Norte 339.308 R$ 129.219.184 R$ 380,84 Rondônia 71.216 R$ 22.233.020 R$ 312,20 Roraima 44.067 R$ 19.503.112 R$ 442,58 Rio Grande

do Sul 325.960 R$ 114.263.026 R$ 350,54 Santa Catarina 106.298 R$ 38.016.004 R$ 357,64 Sergipe 280.015 R$ 96.683.774 R$ 345,28 São Paulo 1.378.331 R$ 480.723.674 R$ 348,78 Tocantins 109.698 R$ 42.321.002 R$ 385,80 Total 13.170.607 R$ 5.051.492.014 R$ 383,54

Os interessados em receber o Bolsa Família devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais.