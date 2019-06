Pagamento dos servidores municipais será feito nesta quarta-feira (19)

Os servidores municipais poderão comprar amendoim, milho, canjica e fazer o arraiá sem agonia. O pagamento dos 39 mil funcionários ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Salvador foi antecipado e será pago integralmente nesta quarta-feira (19), véspera do feriadão que começa com as comemorações de Corpus Christi (20) e São João (23).

A medida já tem sido adotada nos últimos anos. De acordo com o prefeito ACM Neto, o objetivo de pagar os salários mais cedo é incrementar a economia local durante as tradicionais festas da Bahia. Antes, o pagamento estava previsto para acontecer no dia 28, último dia útil deste mês.

O pagamento do salário do mês de junho para os cerca de 270 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do governo do estado da Bahia também será feito antecipadamente. Cerca de 40% do salário estará disponível na conta bancária do funcionalismo público a partir de quinta-feira (20). Já a segunda parte dos vencimentos - 60% - será paga no dia que estava previsto, em 28 de junho.

A medida, segundo o governo, é adotada há anos, para que o servidor possa curtir os festejos juninos.