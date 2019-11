'Pagamos pelo segundo tempo', reconhece Élber

Dois tempos completamente diferentes. O Bahia apresentou bom desempenho na etapa inicial, mas caiu de produção na final e cedeu o empate por 1x1 ao Palmeiras, neste domingo (17), na Fonte Nova. Essa foi a leitura do atacante Élber, um dos destaques do tricolor na 33ª rodada do Brasileirão.

“Fizemos um grande primeiro tempo e pagamos pelo segundo tempo que nosso time fez. Abdicamos de atacar e chamamos o adversário para o nosso campo”, analisou o jogador, que machucou a coxa e precisou ser substituído no segundo tempo.

“Foi o lance quando saí na cara do gol, o zagueiro deles me empurrou, o adutor deu uma fisgada, mas espero que não seja nada grave. Temos a semana toda pela frente para que eu possa estar à diposição”, projetou Élber.

O centroavante Fernandão também lamentou o resultado. “A sensação é de tristeza, porque sabíamos que tínhamos condições de sair com o triunfo. Brigamos de igual por igual com um time que está brigando pelo título”, disse. “Futebol é oportunidade. Tenho certeza que teremos mais uma pra brigar pela Libertadores”, completou.

Após abrir o placar com Arthur Caíke aos 46 minutos do primeiro tempo, o Bahia permitiu que Borja igualasse o marcador aos 25 minutos da etapa final após falha do sistema defensivo tricolor. “Mais uma vez foi por um detalhe. Não consegui a defesa que poderia nos dar o triunfo”, lamentou o goleiro Douglas.

O Esquadrão volta a entrar em campo no domingo (24), quando visita o Goiás, às 16h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.