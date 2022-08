Pagotrap: Mc L4tro se junta ao Cantor Biel A Voz na música “Sem Calma”

O pagotrap é a nova vertente do pagode baiano inserido no movimento Global Ghettotech. Apostando neste movimento musical que transita no mercado fonográfico independente de Salvador, o rapper baiano, L4tro, fará lançamento simultâneo nesta sexta-feira (5), às 20hs, do seu novo single “Sem Calma”, nas plataforma digitais e vídeo-clipe através do canal oficial do Selo VLM Prod. A faixa colaborativa conta com a participação do cantor de pagode “Biel A Voz”, e tem produção musical por RLLXX.

“Percebemos que ainda existe um distanciamento de como a música vem sendo executada, não comunicando de fato com a periferia. Neste sentido, "Sem Calma", busca um estilo que dialogue com as comunidades periféricas da capital baiana, além de difundir por todo o Brasil”, ressalta o compositor, L4tro.

Subgênero do pagode baiano, o pagotrap mistura cadências rítmicas e percussivas encontradas na construção do groove arrastado, (variante do pagode), flerta com o ritmo oriundo de Atlanta, cidade que fica ao sul dos Estados Unidos, e que disseminou para todo o mundo a gênero trap. Na junção de ambos os ritmos, em sua produção, são utilizados diversos elementos, como sintetizadores da música eletrônica, batidas bem marcadas de instrumentos percussivos, timbres mais melódicos e graves robustos, e arranjo, inclusive, torna as músicas dançantes.

Biel A Voz, embarca na sua primeira experiência com o lançamento musical. Sua referência está concentrada no pagode baiano, e se aventura ao lado do mc L4tro neste projeto experimental através do gênero pagotrap. ”Essa foi a maneira que encontrei de unir as vivências da minha comunidade, unindo os gêneros pagode e trap. O resultado disso é a faixa single “Sem Calma ”, explicou Biel A Voz, que também assina a composição do single.

As cenas do clipe da canção Sem Calma foram gravadas durante festa tipo paredão em Jaguaripe, comunidade da periferia de Salvador, localizada no bairro Nova Brasília, e tem direção de Ramires Ax, edição pela Em Quadrado Audiovisual, finalizada pelo produtor audiovisual, João Vieira. A execução da produção executiva e distribuição ficou sob os cuidados do selo/produtora VLM Prod, e do produtor artístico Well Santiago.

Conheça um pouco mais sobre o selo/produtora VLM Prod, além dos artistas L4tro e Biel A Voz.