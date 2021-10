Pai de Ayrton Senna, Milton da Silva morre aos 94 anos

Milton da Silva, pai do piloto Ayrton Senna, morreu nesta quarta-feira (27), aos 94 anos. A morte foi anunciada em publicação no perfil oficial do ex-piloto no Instagram.

“Faleceu nesta quarta-feira o Sr. Milton Guirado Theodoro da Silva, pai de Ayrton Senna. Nossos sentimentos para todos os familiares e amigos. Obrigado, Miltão”, diz a publicação. De acordo com a assessoria de imprensa, Miltão, como era chamado, morreu pela manhã, de causas naturais.

Milton era casado com Neyde Senna da Silva e, além de Ayrton, foi pai de Leonardo e Viviane Senna. Ele também era avô de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre os anos de 2010 e 2012.