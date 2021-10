Pai de Henry Borel homenageia filho com outdoor: 'lembrança da criança mais incrível'

O engenheiro Leniel Borel, pai de Henry Borel, menino de 4 anos vítima de agressões dentro da própria casa, que morreu em março, prestou uma homenagem ao filho nesta terça-feira (12), Dia das Crianças. Ele alugou dois outdoors no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, para colocar mensagens lembrando do caso que chocou o país. “Dia das Crianças: o melhor presente é a proteção”, diz a mensagem na placa de rua.

Leniel também fez uma publicação em seu Instagram com várias fotos de Henry. “Hoje é o primeiro Dia das Crianças sem meu filhinho, e fico apenas com as lembranças da criança mais incrível que meu menininho é!”, começa a mensagem.

O pai de Henry diz que torce para a justiça seja feita para o garoto, e por todas as crianças vítimas de violência. “Se uma criança sofre maus tratos de quem deveria proteger, é responsabilidade também de quem está ao redor denunciar”, escreveu Leniel.

Segundo as investigações, Henry morreu após diversas agressões por parte do companheiro de sua mãe, Monique Medeiros, o ex-vereador do Rio Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Os dois estão presos acusados pela morte do menino e aguardam julgamento. Ambos negam o crime e se acusam mutuamente.

O ex-vereador foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos, tortura e coação de testemunha.

Já Monique, que alega que vivia em uma relacionamento abusivo com Jairinho, foi denunciada por homicídio triplamente qualificado na forma omissiva imprópria, com aumento de pena por se tratar de menos de 14 anos, tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha.