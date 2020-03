Pai de Saulo confirma que cantor e Gabi Brant se separaram: 'Estamos inconformados'

Depois de muita especulação, a separação da digital influencer Gabi Brandt e do cantor Saulo Pôncio foi confirmada neste domingo (1). A infomação foi divulgada pela página do Instagram Gossip do Dia, que publicou uma resposta do pastor Márcio Pôncio, pai de Saulo, confirmando a suspeita.

"Gabi e Saulo são jovens, são pessoas como vocês dizem: subcelebridades. casaram-se muito cedo, a fim de esquecerem seu passado, ao invés de construir um futuro familiar. Mas agora já foi", escreveu o pastor, que também é pai da influencer Sarah Pôncio, ao Gossip do Dia.

Marcio afirmou, ainda, que espera que os dois superem o que chamou de "crise no casamento". "É o que espero e torço. No momento, Saulo está meio perdido, não podemos cobrar coisa de alguém que está perdido. Estamos todos da família inconformados, porém estamos dando tempo ao tempo, pois tempo é o melhor remédio no momento", continuou.

Gabi e Saulo se casaram em 2018. Ela deu à luz a um menino, Davi, em 2019. "Gabi está bem, estamos cuidando dela com todo cuidado que ela merece. Ela é mãe do meu neto e teremos um vínculo eternamente. Hoje a tenho como uma filha e vamos fazer de tudo para que ela seja muito feliz, quer seja com Saulo ou não", completou o pastor.

Traições

Desde que Saulo e Gabi se casaram, supostas traições cometidas pelo cantor são expostas. Em agosto de 2019, houve uma onda de boatos depois que um funcionário de um hotel afirmou que Saulo recebeu garotas no quarto durante uma viagem.

No final do ano, Saulo chegou a ser filmado em clima íntimo em uma festa em Búzios, no Rio de Janeiro. No vídeo, Saulo coloca a mão no bumbum de uma jovem.

Em janeiro deste ano, o pastor Márcio já tinha repudiado as atitudes do filho. "Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento", afirmou, na época.