Pai do volante Elias revela procura do Bahia pelo jogador

Depois de iniciar negociações para ter o zagueiro Anderson Martins, o Bahia voltou as atenções para outro alvo no mercado: o volante Elias, de 35 anos.

A busca do tricolor pelo jogador foi revelada pelo pai e empresário do volante, Eliseu Trindade. Ao site GE, Eliseu disse que outros clubes também procuraram por Elias, mas a presença de Mano Menezes no Bahia chamou a atenção.

"Houve uma conversa, mas não chegamos a consenso, nada certo. Só uma conversa. Estamos aguardando. Se der alguma solução durante esses dias, bem", disse Eliseu Trindade. "O que mais chamou atenção foi o Bahia, pela presença do Mano, que tem respeito. Mas não tem nada certo", continuou ele.

Elias está livre desde que deixou o Atlético-MG, no final da temporada passada. O jogador chegou a ter acordo com o Santos, mas o clube paulista foi novamente punido pela Fifa e está impedido de registrar novos atletas.

A contratação teria sido um pedido do técnico Mano Menezes. Elias e Mano trabalham juntos no Corinthians em duas oportunidades (2008 e 2014) e no Flamengo, em 2015.

Outro jogador que despertou o interesse do tricolor foi o zagueiro Luiz Otávio, de 27 anos, que está na Chapecoense. Ele é um dos destaques do time do catarinense na Série B. O Bahia não comenta negociações em andamento.