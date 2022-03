Pai e filha são arremessados de brinquedo em parque de Lauro de Freitas

Pai e filha foram arremessados de um brinquedo em um parque de diversões localizado dentro de um shopping, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de sábado (19). O homem está internado em um hospital particular.

A situação aconteceu no Parque Shopping Bahia. De acordo com informações de familiares, o pai está hospitalizado, em observação, por estar sentindo dores no peito, e deve permanecer no local até que se completem 48 horas do incidente. A adolescente, entretanto, recebeu alta na mesma noite, e já retomou a rotina.

O brinquedo do incidente está sendo objeto de perícia por parte do engenheiro mecânico responsável por sua manutenção, de acordo com a empresa responsável pela parque, a Magic Games. Segundo a empresa, todas as manutenções estavam em ordem e a máquina estava apta para funcionamento.

A empresa também informou que está prestando todo o atendimento necessário as vítimas do incidente.

O Parque Shopping Bahia informou que notificou o parque de diversões, assim que tomou conhecimento sobre o fato, e entrou em contato com a família.

Procurada, a Prefeitura não se posicionou até a publicação da reportagem.