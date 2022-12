Pai e filho ficam feridos após explosão causada por vazamento de gás na Bahia

Pai e filho ficaram gravemente feridos após uma explosão ocorrer no interior de um apartamento em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão foi causada pelo vazamento de gás de cozinha.

Policiais militares da 78ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia de explosão na Avenida Guanambi, bairro da Patagônia. No local, a equipe constatou o fato e acionou o Samu, que socorreu as duas vítimas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC). Não há informações sobre seus estados de saúde.

De acordo com informaçoes da TV Sudoeste, o filho estava dormindo quando a explosão aconteceu.

Os bombeiros ainda realizaram uma varredura no imóvel a procura de outras vítimas, mas ninguém mais foi localizado. A equipe então desligou o gás e abriu as janelas do local.