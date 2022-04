Pai e filho são feitos como reféns em Lauro de Freitas

Pai e filho foram feitos como reféns durante uma perseguição policial, no centro de Lauro de Freitas, na noite dessa segunda-feira (25). Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em um carro roubado, quando começou a ação policial.

Quando tentaram abordar os suspeitos, os policiais foram recebidos a tiros. Foi quando os homens invadiram uma casa e fizeram pai e filho como reféns. A área foi isolada e o atalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para fazer a negociação.

Foram 3h30 de negociação entre policiais e suspeitos, que exigiram a presença da imprensa e de familiares. Após as exigências serem cumpridas, os suspeitos se entregaram e as vítimas foram atendidas por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a polícia, com os suspeitos foram apreendidos um carro roubado, quatro aparelhos de telefone celular, apreenderam uma pistola e uma réplica de arma de fogo.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Além do Bope, participaram da operação policiais militares da Operação Apolo e da 52ª CIPM.