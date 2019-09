Pai e filho são presos suspeitos de matar vizinho em Mussurunga

José Carlos Santos de Jesus e o filho dele Carlos Eduardo Bispo de Jesus foram presos, nesta quinta-feira (5), suspeitos de envolvimento na morte do vizinho Charles Adriano Passos, ocorrida no dia 5 de julho, em Mussurunga.

Pai e filho foram localizados e presos em Mussurunga, durante uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Adenilson Fagundes dos Santos, que também participou do assassinato, foi indiciado por homicídio. Durante a operação, as equipes também cumpriram dois mandados de busca e apreensão.

Eles estavam com mandados de prisão em aberto, cumpridos por equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investiga o crime, e do Grupo de Apreensão e Captura (Grac), do DHPP.

Segundo a polícia, José Carlos e o filho estavam envolvidos com o tráfico de drogas em Mussurunga e roubos de veículos, e teriam matado o vizinho por conta de uma dívida de IPTU. Eles estão à disposição da Justiça e serão encaminhados para o sistema prisional.