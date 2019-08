Pai é morto e filho baleado em São Caetano; mulher ficou ferida

Pai e filho, Railton dos Santos Lisboa Filho, 37 anos, e Jailton Nascimento de Oliveira, 20, foram surpreendidos, no final da tarde desta quinta-feira (20), por três homens armados, na Rua da Glória, em São Caetano, em Salvador. Sem dizer nada, os atiradores disparam contra as vítimas, que não conseguiram correr.

Railton não resistiu aos ferimentos e caiu morto no local. O filho, Jailton, foi encontrado por policiais militares na Estrada de Campinas de Pirajá, sentido São Caetano, já às 19h, cerca de duas horas depois do ataque. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado em estado grave.

Além deles, uma mulher, identificada apenas como Larissa, também foi baleada. Ela deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento da (UPA) de San Martin, mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou se há um grau de parentesco entre Larissa, Jailton e Railton.

De acordo com o boletim de ocorrência do HGE, Jailton foi baleado na cabeça, mão direita e ombro esquerdo. Segundo informações preliminares colhidas no local do crime, diz boletim do HGE, três homens chegaram à Rua Nossa Senhora da Glória, às 17h, e desceram o Beco da Chiada, onde encontraram e balearam as vítimas.

O crime foi registrado na 4 Delegacia (São Caetano). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias do crime.