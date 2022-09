Pai, filha e amiga morrem após carro bater em árvore no PR

Três pessoas morreram em acidente de carro em Curitiba, na noite de sábado (3). Segundo g1, as vítimas são pai, filha e uma amiga da menina.

O veículo bateu em uma árvore e, com o impacto, uma das vítimas foi ejetada para fora do carro. Os corpos serão sepultados na tarde desta segunda-feira (5). As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

De acordo com o portal, pai e filha foram identificados como Braulio dos Santos Silva, de 54 anos, e Evelyn dos Santos Silva, de 20 anos. A terceira vítima, amiga de Evelyn, é Kesya Cristina Araujo dos Santos, de 19 anos. Os três voltavam da comemoração de aniversário de Kesya.

"A Evelyn era muito brincalhona e acolhedora e meu tio era um super pai. Dava tudo o que ela queria, sempre tava com ela. Ela era a princesinha dele", relembrou Daiane Hoiniack, prima de Evelyn e sobrinha de Braulio.