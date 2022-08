Painéis da Lapa exibem fotos de desaparecidos: ‘É importante ver e lembrar dos rostos’

Na Estação Nova Lapa, os painéis eletrônicos agora transmitem esperança para familiares de pessoas desaparecidas. No mês do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) e o terminal rodoviário, iniciaram, nesta terça-feira (16), uma campanha para colaborar com a localização de pessoas desaparecidas, a partir da exibição de imagens e informações sobre as vítimas nos telões do local.

O servente de obras, Ricardo Santos, 42 anos, passou pela estação no final da manhã e aprovou a iniciativa. “Muitas vezes a gente não se lembra de quantas pessoas estão sofrendo sem notícias de pessoas queridas, só quando vemos no jornal. No tempo que eu passei por lá vi cinco rostos e isso me entristeceu. É importante que a gente veja e tente lembrar desses rostos caso eles apareçam na nossa frente, para ajudar nem que seja uma família", disse Ricardo.

Painel destaca imagens e informações sobre pessoas desaparecidas (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

No primeiro semestre deste ano, a Polícia Civil registrou 205 desaparecimentos, dos quais 166 pessoas foram localizadas. Durante entrevista coletiva no lançamento do projeto na Nova Lapa, a titular da DPP, delegada Marta Nunes, destacou que esses novos espaços de exibição podem garantir que mais vítimas sejam encontradas.

“É importante a divulgação dessas informações nesses telões, porque quanto mais divulgação as pessoas tiverem, maior é a possibilidade de localização dos indivíduos desaparecidos", destacou Marta.

Entre os registros de desaparecimentos há um perfil predominante: homens, entre 31 e 60 anos. De acordo com a titular, os motivos mais comuns nesses casos estão relacionados a conflitos familiares, uso de drogas e doenças mentais.

Silvana Araújo, 28 anos, é recepcionista e passa pela estação todos os dias para ir trabalhar. Agora, ela pretende olhar com mais cuidado para os rostos das pessoas que passarem por seu caminho. “Se a gente puder fazer a diferença na vida de alguém, então devemos fazer. Depois disso vai ser impossível para mim não procurar esses desaparecidos pelos locais que eu frequento", comentou Silvana.

O registro de informações sobre o paradeiro das vítimas pode ser feito através do Disque Denúncia 181, ou no WhatsApp 71-99631-6538.