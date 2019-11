Painel Outbox realiza sétima e última edição de 2019 em Salvador

Após seis edições, o Painel Outbox volta a Salvador para encerrar a temporada de 2019. Segundo a assessoria do evento, a sétima edição traz uma roupagem diferente das anteriores e um número maior de palestras, “desenvolvendo uma linha de discussão de forma colaborativa e interativa”.

O evento será realizado no dia 7 de dezembro (sábado), a partir das 10h, no Senai Cimatec, onde serão apresentadas estratégias, métodos, conceitos e ferramentas para transformar a mentalidade pessoal e profissional dos participantes, além de propiciar momentos de para ampliar a rede de contatos no mercado.

Com a premissa de "Reprogramar o Mindset [mentalidade]”, o Painel Outbox visa realizar a conexão entre diferentes abordagens e experiências vividas por profissionais que são referência na Bahia e no Brasil, alinhado à interação com o público presente no evento.

“Após três anos, retomamos o Painel Outbox realizando a sua segunda edição. Tivemos um feedback tão bom dos participantes, que impulsionou a realização de mais cinco edições. Passamos por três cidades brasileiras em 2019, com um acolhimento incrível das pessoas. Poder retornar a Salvador, sabendo que estamos encerrando o ano aqui, a pedidos de quem já nos prestigiou, faz com que essa edição seja ainda mais especial para nós”, comemorou Elisa Rocha, COO do Universo Outbox, empresa realizadora do evento.

Programação

A programação do evento acontece durante todo o dia, com início às 10h, e vai contar com a apresentação inusitada do comediante, fundador do grupo 3x4, Ivan dos Santos.

O encontro contará com um ciclo de palestras, que serão realizadas pelo jornalista e professor Thiago Nascimento, com a temática “Neuromarketing – Desvendando o comportamento do consumidor”; pelo escritor e empresário Allan Andrade, falando sobre “Mentalidade Financeira”; e pelo especialista em Criatividade e Psicologia Cognitiva Kisarum Tomasoni, com a palestra “YOUniverse”, que vai elucidar a relação do Eu com o Universo, onde todas as realidades são possíveis.

Também será realizado um painel que contará com a participação da comunicóloga e especialista em Gestão de Negócios Priscyla Caldas; do ex-jogador da seleção brasileira de futebol e atual estrategista financeiro Dudu Cearense; e da administradora de empresas e COO do Universo Outbox Elisa Rocha.

O debate durante o painel será mediado pela repórter e apresentadora Renata Maia com o tema “Reprograme a mentalidade para a alta performance”.

Um dos destaques desta edição é o fundador da Thinkplug, Kisarum Tomasoni, que vem a Salvador para participar pela segunda vez do evento.

“É um prazer voltar ao palco do Painel Outbox, dessa vez na Bahia, para compartilhar minha pesquisa de Mestrado em Barcelona: Youniverse - A Criatividade Quântica. Na minha palestra falarei sobre o papel do pensamento como ferramenta para resgatar o ser criativo natural que já existe em cada um de nós. Somos consciência conectada ao campo quântico de inteligência. Entender nosso potencial criativo é abrir as portas para a transformação”, destacou o palestrante Kisarum.

Serviço

O quê: Painel Outbox

Quando: 7 de dezembro, a partir das 10h

Onde: Senai Cimatec

Para adquirir ingresso, clique aqui.