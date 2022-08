Pais receberão R$81,50 da prefeitura para matricular filhos em creche

Os pais que contam com o auxílio do programa Primeiro Passo para matricular seus filhos em creches particulares, agora terão um aumento no benefício. A partir deste mês, o município passa a oferecer R$81,50, valor R$16,50 acima do anterior, que equivale a 25% de aumento. O programa municipal tem como objetivo garantir a permanência das crianças na escola.

Criado em 2015, o programa que atende atualmente a 17 mil crianças de 16 mil famílias, teve seu terceiro reajuste da história anunciado hoje, pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva no Palácio Thomé de Souza.

De acordo com o gestor, o aumento pretende acompanhar a alta de preços do país. “Vai ser mais um complemento para as famílias que estão passando dificuldade neste momento em que recebem o auxílio emergencial”, afirma

Bruno.

Mãe de dois filhos beneficiados pelo Primeiro Passo, a dona de casa Francine Matos, 26 anos, diz aprovar a novidade. Ela, que precisa arcar mensalmente com R$200,00 para manter as crianças na creche, pagando R$100,00 por cada uma, vai conseguir ter um alívio de no bolso de quase 100%.

“Eu tentei achar uma vaga para eles, mas como são muito novos [3 anos cada], é mais complicado. Para a gente que quer ver nossos filhos aprendendo desde cedo, é uma ajuda importante”, afirma Francine.

O benefício, direcionado para as mães e pais que assim como a dona de casa, não encontram vagas em escolas municipais para os filhos de até 5 anos, recebe por mês o investimento de R$1,4 milhão da prefeitura.

Na casa da manicure Célia Rios, 22 anos, a ajuda é considerada “mais que bem vinda”. Com 4 anos, o seu filho não tinha começado a frequentar a escola até estar inscrito no programa de permanência escolar.

“Ainda não paga o valor todo, porque as creches estão caras, mas a ajuda está sendo mais que bem vinda nesse momento que eu preciso sair para trabalhar e não tenho com quem deixá-lo. Saber que ele está seguro e aprendendo é maravilhoso”, conta Célia.

Projeto Axé

Além da novidade no benefício, o prefeito ainda anunciou o início da parceria com o Projeto Axé. Com o apoio da prefeitura, a organização sem fins lucrativos vai realizar um mapeamento da população em situação de rua na cidade, para que elas possam ser direcionadas aos programas sociais do município.

A iniciativa também pretende colaborar para o desenvolvimento de novas políticas públicas específicas para os moradores de rua.

“O Projeto Axé vai fazer o senso, identificar o perfil dessas pessoas, a situação em que elas se encontram, quem são elas, para a gente fazer políticas públicas específicas e mais eficientes, com o objetivo de inserir essas famílias seja no aluguel social [ou em outros programas]”, destacou Bruno, ao lado da presidente do Projeto Axé, Ena Pinto Benevides, e outras autoridades.

Cadúnico

No evento, o prefeito também anunciou que o município zerou a fila de espera do Cadúnico, passando de 185 mil famílias beneficiadas pelo Auxilio Brasil em janeiro de 2021, para 275 mil em agosto deste ano, o equivalente a 95 mil novos beneficiários.

“Fizemos um esforço grande para atualizar o cadastro e inserir novas famílias no Cadúnico. Isso permitiu que todos aqueles fossem inseridos neste mês e zerássemos a fila”, destacou o gestor.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo