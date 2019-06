Paixão Empreendedora: por que as apaixonadas ganham mais?

Em uma entrevista de trabalho me perguntaram: Qual o seu super poder? Respondi prontamente: PAIXÃO!

Sempre me considerei uma apaixonada... e a minha paixão se estende a tudo o que faço. Na minha mini biografia de trabalho está escrito: apaixonada por empreender, por compartilhar, pelas pessoas e pela vida.

Confesso que me achava piegas, às vezes infantil, ou sonhadora demais... Hoje vejo que de fato sou SUPER PODEROSA por ser uma pessoa passional, e que fique claro que não estou falando de relacionamentos afetivos, e sim de empreendedorismo e negócios.

Melissa Cardon, professora de administração da Pace University, realizou um estudo revolucionário sobre a Paixão, com o título de “A natureza e a experiência da paixão empresarial”, no qual fez várias descobertas sobre o tema.

Cardon começou suas pesquisas desenvolvendo uma definição para a “paixão empreendedora”. Infelizmente a paixão normalmente não é associada a estudos acadêmicos, e carrega intrinsicamente um “intenso sentimento amoroso”, mas a pesquisadora quis dar um novo sentido a essa paixão. Para ela, a paixão é um fator fundamental para a autoidentidade de alguém.

Outra pesquisa da Harvard Business Review revela que a paixão empreendedora é necessária para enfrentar as dificuldades em momentos de instabilidade. "Empreendedores apaixonados são aqueles que consideram que ser um empreendedor faz parte da pessoa que são, não dá pra separar", diz o artigo. Além disso, o estudo afirma que a paixão empreendedora realmente aumenta a criatividade e persistência dos empreendedores.

Empreendedoras apaixonadas

Segunda Ketsia Sales da Matilda Comunicação, quando você ama o seu negócio, você faz com que as pessoas o amem também . "Depositar toda a sua energia em algo, é dedicar sua vida, seu tempo livre, suas noites de sono bem dormidas, para que você possa desfrutar de tudo isso com amor. Eu já me sentia uma girl power, agora só me reafirmei, e a cada dia me sinto mais apaixonada pelo meu negócio."

E pra quem questionar se ser apaixonada pelo seu negócio é suficiente, como empreendedora e especialista em Marketing Digital defendo que não.

Somente a paixão sem estratégia, não garantem a sustentação e longevidade de um negócio, mas afirmo, por experiência própria, que ela é um ingrediente essencial para o sucesso na vida de uma empreendedora, porque esse sentimento nos traz sentido, propósito e realização.

E sobre o título que afirma que empreendedoras apaixonadas ganham mais, não falo somente do retorno financeiro, e sim de reconhecer o seu negócio como uma parte muito importante da sua vida, na qual você deposita tempo, expectativa, sonhos, e que gera frutos em todas as áreas da sua vida.

E você? Tem um caso de amor com o seu negócio?

Texto originalmente publicado no Facebook e republicado com autorização da autora