Pajero Sport é atualizado novamente no Brasil

Apenas 13 meses depois do lançamento da nova geração do Pajero Sport no Brasil, o importador da Mitsubishi apresentou atualizações no SUV. Agora, o modelo ostenta as mesmas linhas dianteiras aplicadas no Eclipse Cross e na L200, que deverá ser atualizada em breve no mercado nacional. Além da estética, recebeu mais equipamentos, entre eles um sistema que permite que o cliente conecte o seu smartphone ao veículo e, remotamente, execute diversas funções a distância. É possível abrir a tampa do porta-malas, verificar a abertura dos vidros, trancar as portas ou acender os faróis de LED.

A dianteira do Pajero Sport segue as linhas adotadas no Eclipse Cross (Fotos: divulgação) As polêmicas lanternas traseiras diminuíram O interior tem entre as novidades o quadro de instrumentos digital

A mecânica foi mantida: motor 2.4 turbodiesel, que entrega 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque, combinado ao câmbio automático de oito marchas. O Mitsubishi conta com tração 4x4, com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro. Será vendido em duas versões HPE (R$ 291.990) e HPE-S (R$ 318.990), ou seja, pelo menos R$ 18 mil a mais que na única versão oferecida anteriormente.

Os concorrentes, que serão atualizados ainda este ano, são Chevrolet Trailblazer e Toyota SW4, que custam, respectivamente, R$ 257.490 (Premier) e R$ 293.990 (SRX Diamond).



ESTÉTICA ESPORTIVA

A Renault voltou a oferecer a versão GT Line para o Sandero 1.0 manual e 1.6 automático (CVT). Usando como base a configuração Zen, a empresa agregou ao hatch aerofólio traseiro, aplique no para-choque traseiro, retrovisores na cor cinza, faróis de neblina e máscara negra nas lanternas. Por dentro, os destaques são os bancos com novo tecido e acabamento em couro para o volante. O preço sugerido para a versão GT Line 1.0 é de R$ 57.390 e para o 1.6 é de R$ 73.290.

A Renault voltou a oferecer a versão GT Line ao Sandero (Foto: Rodolfo Buhrer / Renault)

NO POSTO OU NA TOMADA

A meta da Volvo é ter, pelo menos, uma versão híbrida de cada modelo do seu portfólio. Essa semana, a marca lançou no Brasil mais um veículo com essa tecnologia, o XC40 T5 Plug-In Hybrid R-Design. O modelo traz um inédito conjunto com dois motores, um elétrico, com 82 cv e outro turbo, a gasolina, 1.5 litro que rende 180 cv. Combinados, produzem 262 cv de potência e 43,33 kgfm de torque. Custa R$ 245.950.

O Volvo XC40 ganha configuração híbrida que pode ser recarregada na tomada (Foto: Volvo Cars)

FORÇA ALEMÃ

A Audi confirmou de uma só vez a chegada de cinco veículos da linha esportiva no mercado brasileiro. No último trimestre do ano, chegam RS 6 Avant, RS 7 Sportback e RS Q8. No início de 2021, chega o RS Q3 nas carrocerias SUV e coupé.

A RS 6 Avant é uma das cinco novidades que a Audi anunciou para o Brasil (Foto: Audi)

EXCLUSIVIDADE ALEMÃ

A BMW anunciou que vai trazer para o país nove unidades do M8 Gran Coupé First Edition, que terá 400 exemplares produzidos para atender todo o mundo. O esportivo conta com um propulsor V8 de 4.4 litros que rende 625 cv e 76,58 kgfm de torque. Com tração integral e transmissão automática de oito velocidades, a velocidade final ultrapassa os 300 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 3,3 segundos.

O mercado brasileiro irá receber nove das 400 unidades produzidas do BMW M8 Gran Coupé First Edition (Foto: BMW)

A VOLTA DO MACH 1

Depois de 17 anos, a Ford vai voltar a comercializar nos Estados Unidos a configuração Mach 1 do Mustang. Com estética exclusiva, o esportivo terá edição limitada e o motor V8 de 5 litros será calibrado para render 480 cv de potência.

O novo Mustang Mach 1 entre os modelos criados em 1969 (Foto: Ford)

COMBATE ONLINE

