Palacete Tira-Chapéu irá reabrir com lojas, bares e restaurantes

Fachada do Palacete do Tira-Chepeu (divulgação)

Depois do Fera Palace Hotel, uma joia arquitetônica do Centro Histórico de Salvador, outro prédio icônico da região, vai ganhar vida nova em breve através da iniciativa do grupo Fera Investimentos, que tem como CEO o empresário Antonio Mazzafera. Trata-se do Palacete Tira-Chapéu, construção de fachada imponente, que está passando por um minucioso processo de restauração.

“É extremamente gratificante para nós ter a oportunidade de reabrir este espaço icônico que faz parte da cultura e história da Bahia. Queremos trazer de volta os tempos áureos do Centro de Salvador e a reabertura do Tira-Chapéu caminha neste sentido. Já reabrimos o Fera Palace Hotel, construímos um edifício-garagem e outros empreendimentos ainda surgirão para dar mais vida a essa região tão importante”, comentou Mazzafera em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Os vitrais e a escadaria do palacete (divulgação)

Quando estiver pronto, o empreendimento vai abrigar bares, restaurantes e lojas. A previsão é que a operação comece no Verão de 2023 no pavimento térreo e, em um momento posterior, ganhe operações comerciais no primeiro e segundo andar. Cerca de 250 empregos, diretos e indiretos , estão sendo gerados na obra e, quando inaugurada, deve gerar outros 200 novos postos de trabalho, que serão destinados, prioritariamente, aos moradores do Centro Histórico de Salvador.

Localizado perto do Elevador Lacerda, o Palacete Tira-Chapéu foi inaugurado em 1917 com projeto do arquiteto italiano Rossi Baptista, que construiu e reformou cerca de 32 edifícios em Salvador entre os anos de 1911 e 1933. O prédio traz uma mistura de estilos, como medieval, renascentista, barroco e neoclássico e tem, no Salão Nobre, um forro de gesso decorado com pinturas e piso composto por um mosaico original de ladrilhos artesanais vindos de Portugal, França e Bélgica.



Novidade na Marina

O projeto Deck Marina Lounge Bar, na Bahia Marina, será inaugurado nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, em eventos restritos a convidados, no pôr do sol. O pop up lounge, ideia da empresária Juliana Tavares e dos irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, será aberto ao público no sábado, oferecendo gastronomia, boa música e serviço delivery para embarcações. “O Deck Marina terá como diferencial a sua carta de drinks e, principalmente, o portfólio de cervejas especiais”, antecipa Juliana, que contou com a arquiteta e urbanista Gabriela Resende para assinar a ambientação dos mais de 300 m² de infraestrutura que foram construídos do zero.

Honraria

O artista plástico Bel Borba vai receber a Medalha Thomé de Souza. A honraria, concedida pela Câmara de Vereadores de Salvador, é autoria do vereador André Fraga (PV). O texto foi votado, aprovado em plenário e promulgado em dezembro de 2021. A cerimônia de entrega deve ocorrer nos próximos meses.

A cantora Gilmelândia (divulgação)

Alô Alô Trancoso

A cantora Gilmelândia é a primeira atração confirmada no almoço que o portal Alô Alô Bahia vai realizar, ao lado da promoter Licia Fabio, em Trancoso, no Sul do estado. O evento intimista, para apenas 100 convidados, será neste sábado, no famoso restaurante Maritaca, na entrada do Quadrado. Além da artista, outras surpresas estão sendo preparadas para a ocasião. O publicitário Nizan Guanaes é uma das presenças confirmadas.

Os empresários Caio Sá, Steve Saback e Leopoldo Leão (divulgação)

Novo horário

O restaurante Zuuk, no Caminho das Árvores, começou a abrir também para o almoço, diariamente, a partir das 12h. Além das opções do cardápio oferecido no jantar, o estabelecimento também passou a contar com menu executivo. “Em nosso almoço executivo, temos opções de pratos que vão, inclusive, além da culinária japonesa”, nos disse Leopoldo Leão, que na foto aparece ao lado de mais dois sócios: Caio Sá e Steve Saback. Inaugurado no fim do ano passado, o Zuuk fica na Alameda dos Sombreiros e já é considerado um dos restaurantes mais concorridos da capital baiana.