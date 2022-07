Palacete Tira-Chapéu receberá exposição aberta ao público

Palacete Tira-Chapéu: imóvel receberá mostra com as descobertas feitas durante o restauro (Foto: Carlos Santiago/@myphantomtoy)

O Palacete Tira-Chapéu, que está passando por minucioso restauro, ganhará uma exposição aberta ao público ainda no mês de julho. A mostra “Rua Chile e o Palacete Tira-Chapéu – 120 anos de História” reunirá as descobertas da equipe de restauro durante as obras, incluindo pinturas decorativas, especialmente com motivos florais, típicos do ecletismo, estilo arquitetônico do prédio histórico, na Rua Chile.

Algumas dessas descobertas serão apresentadas no próximo dia 13 de julho, em evento para a imprensa. Na ocasião, os responsáveis pelo projeto explicarão as etapas do trabalho, os desafios técnicos e as recompensas de cunho social que estão sendo desenvolvidas.

O palacete pertence à Fera Investimentos, grupo liderado pelo empresário Antonio Mazzafera e que possui outros imóveis no Centro Histórico de Salvador, como o Fera Palace Hotel.

Marcus Barbosa (Foto: Alô Alô Bahia)

Carmo ganhará restaurante temporário

Como faz em todas as edições da Casas Conceito, Andrea Velame cria uma programação que se soma à mostra de decoração. Este ano, a edição do Santo Antônio Além do Carmo vai ganhar o Bar Garden Bistrô SDB (Shopping da Bahia), um ambiente de 320 metros quadrados, cem por cento construído, assinado por Marcus Barbosa. “Serviremos tapas e belisquetes sob a curadoria de Débora Almeida, idealizadora do charmoso hotel boutique Canto, inaugurado recentemente no Rio Vermelho”, revelou a empresária ao portal Alô Alô Bahia. O espaço terá programação musical de quinta a domingo, com artistas do blues, jazz e MPB, “além de um sambinha carioca aos domingos, quando a mostra funcionará das 13h às 19h e será aberta ao almoço com feijoada. Toda a programação musical será coordenada pelos produtores Platini Benitez, Nenel Rebouças e Ruan Neves”, acrescentou. A Casas Conceito 2022 inaugura em 29 de agosto e estará aberta ao público de 30 de agosto até 30 de outubro.





Luiz Mendonça Filho (Foto: Ulisses Dumas)

Aurora Mendonça (Foto: Divulgação)

Giro empresarial

Neste domingo, Luiz Mendonça Filho segue em importante viagem para a Alemanha, onde tratará de negócios relacionados a uma das empresas do Grupo LM. No início de ano, o empresário fez a associação da LM Frotas - que atua no segmento de terceirização de frotas corporativas há 40 anos - com a Volkswagen Financial Services, via Fleet Solutions Brasil, para transformar a empresa em uma multinacional. Agora, participará de uma série de reuniões no país europeu, onde se encontrará com o CEO Global da companhia, Christian Dahlheim. “De segunda a quarta-feira vou conversar com ele sobre nossa nova empresa e nos demais dias estarei com o vice-presidente de Finanças e controller da matriz alemã, Frank Fiedler, entre outros executivos”, disse o empresário à coluna. Luiz Mendonça Filho estará acompanhado de Rodrigo Capuruço, presidente do Banco VW para o Brasil e América do Sul, e da empresária Aurora Mendonça, sua sócia em todas as empresas do Grupo LM, que compreende, além da LM Frotas, operações como a Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil.





Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington (Foto: divulgação)

Jovens promessas

Profissionais com trajetórias complementares, mas com senso estético e artístico em comum, Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington uniram-se na condução do R/ED Arquitetos, estúdio de arquitetura, interiores e design de mobiliário situado no H Mall, no Horto florestal. Na pauta, projetos de diversas escalas, especialmente nos segmentos comerciais e residenciais. O portfólio do escritório já conta com projetos residenciais em Praia do Forte, Itacimirim, Mucugê e Alphaville, além de restaurantes na Bahia Marina, Pituba e, também, na Avenida Paulista, em São Paulo. “Nossa arquitetura é pautada no desenvolvimento de um design contemporâneo que procura traduzir a nova forma de viver e contemplar os espaços de uma maneira ousada e sensível, porém respeitando a visão e desejo dos nossos clientes”, explica Vinicius. “Nossa missão é desenvolver um produto autêntico, com atendimento exclusivo e personalizado, prezando pela qualidade, eficiência e criatividade”, completa Beatriz.



Degustação de vinhos movimentou a Vitória (Fotos: Elias Dantas)

Degustação de vinhos

Uma noite especial, dedicada à apreciação de vinhos oriundos de 30 vinícolas localizadas nos principais países produtores da bebida no mundo marcou a primeira edição da Wine Day, feira realizada pela RedeMix, quinta-feira, no Vitória Boulevard, em Salvador. O evento, em parceria com o Alô Alô Bahia, contou com a participação de sommeliers, enólogos e representantes das vinícolas, permitindo que os convidados pudessem conhecer um pouco mais sobre os vinhos e suas produções. A decoração foi da Tudo São Flores e assessoria da Amavi.

Elenco baiano

A mostra de decoração CasaCor São Paulo começou na última terça-feira e seguirá até o dia 11 de setembro, no Conjunto Nacional, um dos mais importantes marcos arquitetônicos da capital paulista, projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind. Nesta edição, a mostra conta com a participação de três escritórios baianos: Nildo José Arquitetos, Architects+Co (Caio Bandeira e Tiago Martins) e Gregory Copello. O ambiente de Nildo, por exemplo, tem sido um dos mais fotografados – em um espaço de 250m2, ele homenageou o sertão brasileiro e o cangaceiro, figura presente em uma obra do artista Cândido Portinari.

Crescimento histórico

Parceiro do CORREIO, o Alô Alô Bahia registrou crescimento histórico no primeiro semestre de 2022. De janeiro a junho, o portal registrou mais de 6,5 milhões de visualizações, de acordo com dados do Google Analytics. A conquista foi muito celebrada por nossa equipe e, claro, merece ser dividida com todos os nossos leitores – um brinde a vocês, valeu!