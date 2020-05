Palestras promovidas pela Unijorge debatem direitos humanos na pandemia da covid-19

As ações desenvolvidas pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para o enfrentamento da covid-19 e os direitos humanos em tempos de pandemia são os temas das próximas palestras do I Seminário Virtual de Relações Internacionais da Bahia.

Nessa sexta-feira (8), às 17h, a oficial de Projetos do UNFPA na Bahia, Michele Dantas McCarthy participa do evento, que será mediado pelo coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais da Unijorge, Matheus Souza.

McCarthy é formada em Relações Internacionais, com um semestre na Universitá di Cagliari, na Itália, e tem especialização em Igualdade e Diversidade, pela London Metropolitan University, do Reino Unido.

Ela é a responsável pelo escritório do Fundo de População das Nações Unidas, que é uma agência de desenvolvimento com foco na promoção da saúde sexual e reprodutiva, especialmente do direito da maternidade segura, mas também trabalha para os direitos das juventudes.

Já na quinta-feira da semana seguinte, dia 14, às 17h, o palestrante do I Seminário Virtual de Relações Internacionais da Bahia, será o embaixador José Augusto Lindgren Alves. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Diplomacia pelo Instituto Rio-Branco, Lindgren Alves é diplomata de carreira com mais de 30 anos dedicados à defesa dos direitos humanos. Autor de livros como Os direitos humanos como tema global (2003) e Os direitos humanos na pós-modernidade (2006), o embaixador irá falar sobre "Direitos Humanos em tempos de pandemia".

O I Seminário Virtual de Relações Internacionais da Bahia é uma iniciativa promovida pelo curso de Bacharelado em Relações Internacionais da Unijorge, que em 2020 comemora 20 anos de criação. “Com advento da pandemia, entendemos que seria importante que a gente mantivesse as celebrações e claro, desce a elas a tônica do debate sobre o atual cenário e suas implicações para as relações internacionais e suas implicações para a dinâmica local” ressalta Matheus Souza.

As lives do seminário serão transmitidas pelo perfil do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Relações Internacionais da Unijorge no Instagram.

Serviço

O quê: I Seminário Virtual de Relações Internacionais da Bahia - Palestra: As ações do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA para o enfrentamento da pandemia do covid-19

Quando: sexta-feira, dia 08/05, às 17h

Onde: Perfil @nucleo.ri no Instagram

Convidada: Michele Dantas McCarthy, Oficial de Projetos do UNFPA na Bahia.

Mediador: Prof. Matheus Souza, coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais da Unijorge

O quê: I Seminário Virtual de Relações Internacionais da Bahia - Palestra: Direitos Humanos em tempos de pandemia

Quando: quinta-feira, dia 14/05, às 17h

Onde: Perfil @nucleo.ri no Instagram

Convidado: Embaixador José Augusto Lindgren Alves

Mediador: Prof. Matheus Souza - Coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais da Unijorge