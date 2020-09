Pandemia acelera formação de novo modelo de liderança

A crise sanitária e novos desafios que surgem com a pandemia aceleraram o desenvolvimento de um novo modelo de liderança no trabalho. Um líder mais humano, atento às próprias emoções e dos seus liderados. O conceito já era maturado no mercado, mas foi intensificado pelo cenário atual: a crise está potencializando o desenvolvimento deste profissional que busca autoconhecimento e que reconhece suas fragilidades como ser humano para que assim possa também ajudar o outro. Para especialistas em Gestão de Pessoas, identificar as emoções e demonstrar vulnerabilidades são atitudes positivas e honestas, que ajudam no autodesenvolvimento do líder e contribui no seu papel enquanto formador de pessoas e criador de um ambiente saudável e produtivo.

As competências desejadas no novo perfil de liderança incentivam a construção de um grupo com diversidade, que trabalhe de forma colaborativa e complementar. Cada indivíduo respeitado em suas individualidades. Na Braskem, o líder que estamos desenvolvendo é aquele que além de olhar para o negócio, também consegue olhar para as pessoas de forma empática e olhar para si como um ser humano, falível e com respeito às suas próprias emoções, sentimentos e vulnerabilidades. Nunca antes tivemos líderes tão atentos e cuidadosos diante das ansiedades dos seus liderados e também às suas próprias. Estamos aprendendo a nomear sentimentos, entender melhor sobre emoções e olhar para si. E olhando para si ele também consegue entender e respeitar melhor os sentimentos e emoções do outro. O líder do futuro é aquele que acima de tudo se reconhece como imperfeito em busca de fazer o que é certo. O líder com essa visão compreende que é possível errar e essas falhas fazem parte do processo, viabilizando o desenvolvimento e a aprendizagem.

É nesse contexto humanizado que a competência de autoconhecimento ganha importância, já que reconhece a condição psíquica e humana dos indivíduos, respeitando suas habilidades, pontos de vista, emoções e dificuldades. A nova formatação, que já estava em desenvolvimento na empresa, foi potencializada durante a pandemia, impulsionando diferentes ferramentas para melhorar a experiência de trabalho.

Um dos recursos desenvolvidos pela Braskem para o momento foi um Termômetro do Bem-Estar, que mapeia as condições de saúde física e mental dos integrantes. Além de todo o suporte com profissionais externos de Psicologia para o atendimento online a integrantes, a nossa área de Pessoas & Organizações da Braskem (P&O) também desenvolveu o Check-In, uma iniciativa que apoia o líder na construção de um diálogo sobre as emoções da equipe, ajudando no entendimento do momento atual de cada pessoa. Esta ferramenta abre espaço para a escuta empática, estimulando um ambiente mais saudável e harmônico na equipe.



Ana Luiza Salustino Maia, gerente de Pessoas & Organização da Braskem na Bahia