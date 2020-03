Pandemia do coronavírus já deixou mais de 40 mil mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus já deixou mais de 40 mil mortos em todo o mundo. De acordo com o balanço divulgado pela universidade Johns Hopkins na tarde desta terça-feira (31), são 823 mil casos de contaminação da covid-19, com 174 mil pessoas recuperadas desde que a doença começou.

Os Estados Unidos já somam mais mortes pelo vírus que o registrado nos ataques terroristas do 11 de setembro: são 3.415 vítimas fatais na pandemia, enquanto os eventos do atentado de 2001 deixaram 2.996 pessoas mortas (incluindo os sequestradores). O estado de Nova York é o mais afetado, com quase a metade do total de mortes pelo novo vírus nos EUA: 1.550 vítimas.

A Bélgica confirmou a morte da paciente mais jovem por causa do novo coronavírus na Europa: trata-se de uma menina de 12 anos, que não teve o nome revelado. A pessoa mais nova no mundo a morrer por complicações da Covid-19 foi nos Estados Unidos, com um bebê de menos de um ano de idade que faleceu no sábado (28).

Na Bahia, a cidade de Ilhéus, no Sul do estado, registrou nesta terça-feira (31) mais dois casos de Covid-19 - chegando a quatro pessoas infectadas. Feira de Santana também confirmou mais uma pessoa contaminada.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto anunciou a prorrogação, por mais 15 dias, do decreto municipal que suspende atividades em escolas públicas, privadas e universidades, além de parques públicos e privados, espaços culturais, autoescolas e academias. O decreto anterior tinha validade até a quarta-feira (1).