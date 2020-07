Pandemia e escola. E as crianças?

Vivemos tempos de Pandemia e as escolas estão fechadas como medida principal de contenção da transmissão do COVID-19 que é ficar em casa. Diante disso, as crianças na área de educação e aprendizado são as mais prejudicadas. Por quê?

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), surgiu a partir da compatibilidade de vários documentos como a Lei de Diretrizes de Base para Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, das contribuições de renomados especialistas da educação mundial e fruto de diálogos realizados em diversos fóruns nacionais. Hoje é um documento norteador apresentado pelo Ministério da Educação, a partir da publicação da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Ele estabelece na educação básica os eixos estruturantes da educação infantil, como as interações e brincadeiras que estão inseridos nos chamados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Estes direitos são: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, ou seja, o desenvolvimento dos pequenos está altamente relacionado com o convívio social, algo impossível neste momento.

Após a autorização de aulas não presenciais para todas etapas de ensino desde a educação básica até o superior no final de abril deste ano e homologação no início de junho, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), algumas escolas vêm minimizando o afastamento das crianças das escolas através de aulas online em plataformas gratuitas, entretanto, muitos pais não estão conseguindo mediar o que a escola propõe por continuarem trabalhando, por terem dificuldade em dividir o tempo entre as tarefas domésticas e laborais dos filhos, dificuldade de interagir com as plataformas educacionais, alteração da renda familiar por causa da pandemia, etc. A consequência direta, nas escolas particulares, é a retirada da criança da escola, através do cancelamento da matrícula.

Com tudo isto, podemos ver dois cenários futuros para a educação brasileira. O primeiro será a revisão da BNCC com relação ao ensino à distância para a educação infantil. O outro cenário é saber que as maiores prejudicadas são as crianças que iniciam sua vida escolar no isolamento social.

*Ricardo é pai de dois filhos, com mestrado em Geografia (UFBA) e estuda Pedagogia na Universidade Cruzeiro do Sul.