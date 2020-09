Pandemia na redação: contexto atual provocado pelo covid-19 pode acabar na prova do Enem

Não foi apenas a rotina de estudos e o próprio calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que mudou em razão da pandemia. Uma das maiores preocupações dos estudantes, o tema da redação, também pode acabar sofrendo influência de toda mudança causada pelo novo coronavírus.

Ao CORREIO, professores de redação contaram como o ‘novo normal’ pode acabar transformado em tema de redação na prova que acontece nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Para quem ensina redação, a aposta é que a relação com a pandemia, se ocorrer, não seja uma relação muito direta, mas que o tema explore áreas mais diretamente afetadas pela covid-19.

“Não acredito que o tema seja tão diretamente ligado à pandemia, como palavra-chave. Mas, com certeza, pode aparecer algum tema que verse sobre o contexto, como a área da saúde, por exemplo, já que nunca mais a área da saúde veio como no tema”, explica a professora Bruna Guimarães, do curso GPS e do Colégio Antônio Vieira.

Ela destaca que os últimos temas exploraram áreas como cultura, acessibilidade, ética, deixando a saúde com cara de novidade. O professor Israel Adrião explica a diferença entre o tema, que é mais delimitado, e a área, onde pode estar guardada a relação com a pandemia: “Quando o assunto é pandemia estamos falando sobre saúde, que é um assunto que interessa muito à prova do Enem. A partir desse assunto saúde, pode sair o tema, que é uma delimitação do assunto, que é muito mais amplo. Um outro assunto é a área da educação, que também foi muito atingida. Pode, inclusive, aparecer um tema que tem relação com a pandemia, mas que já era cogitado antes da pandemia, como o ensino à distância por exemplo”.

A pedido do CORREIO, o professor elaborou uma lista de 10 possíveis temas que podem trazer alguma relação com a pandemia.

Preparação

Tendo na redação uma de suas matérias preferidas, o estudante Rodrigo Castro, 17 anos, explica que tem treinado bastante a escrita para a prova: “Com a própria pandemia, tenho conseguido, por estar em casa, no computador, escrever mais que se eu estivesse fazendo no papel. Desde março já fiz mais de 100 redações e isso está me ajudando a já criar um modelo, um estilo, lembrar conectivos que são importantes, lembrar o que precisa estar em cada parte do texto”.

A técnica, tão treinada por Rodrigo, é parte importante do trabalho segundo os professores. “Hoje é importante que o aluno escreva um texto técnico, antes de qualquer coisa. Primeiro o texto precisa ser técnico, é preciso um olhar mais matemático, utilizando o passo a passo, para atender as competências cobradas pela prova. Em cima dessa matemática, é que ele coloca a criatividade e a autoria”, diz Israel, que ensina no Colégio Cândido Portinari e em mais dois cursos preparatórios.

“Existe passo a passo que precisa ser seguido e o aluno precisa também ser treinado quanto à estrutura do texto. Muitas vezes, o aluno sabe como discutir o assunto mas não sabe colocar isso no papel. Ele precisa treinar o caminho a ser seguido”, completa Bruna. Os professores destacam, inclusive, que fugir desse passo a passo em alguns aspectos pode acabar gerando a tão temida nota zero na prova de redação. (Veja abaixo o que não se pode fazer)

Importância

Para os alunos, a preparação da redação é algo que consome muito do tempo de estudo. O estudante Caio Sousa, 17 anos, conta que vê um bom desempenho na redação como um diferencial. “A redação é o que vai destacar você de outros alunos. É só na redação também que o aluno é avaliado na sua forma de pensar, de defender suas ideias, já que as outras provas são todas de múltipla escolha”, opina ele, que deseja cursar psicologia.

“A redação para mim é a prova mais importante do Enem. É aquela prova que você sabe exatamente o que precisa ser feito, o que esperar dela, só precisa estar preparado, ter um bom repertório e você consegue desenvolver um bom texto”, completa Rodrigo. “São mil pontos, o mesmo peso que toda a prova de ciências naturais com três materias e ainda é um reflexo de toda sua preparação, então não tem como duvidar da importância”.

A visão dos professores não é diferente. “A redação é a matéria que obriga o aluno a ler, pensar, refletir e produzir algo. Não se trata apenas da memorização do conhecimento. É nesse momento que a gente percebe se o estudante pensa sobre a realidade em que vive e se tem habilidades mínimas para produzir um texto”, comenta Israel

CORREIO traz fascículos para revisão

O CORREIO publica até o dia 13 de janeiro, 17 fascículos especiais do 14º projeto Revisão Enem 2020. O tema desta primeira semana é Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias.

Com simulados online, que são disponibilizados no site do jornal, os conteúdos contam com uma série de questões objetivas, realizadas pelo SAS Educação, para os estudantes testarem os seus conhecimentos nas disciplinas cobradas no Enem.

“É um projeto pensado para facilitar a vida do estudante nessa reta final, os conteúdos são desenvolvidos para abranger todas as 120 habilidades cobradas no Enem e os assuntos mais recorrentes nas provas, para que o aluno descubra, uma forma dele se aproximar mais da realidade do exame, além de disponibilizar as vídeoaulas com as resoluções para que o aluno também aprenda o conteúdo que ainda não sabe”, diz o professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais no SAS Plataforma de Educação

Além disso, sempre às quartas-feiras, o site Correio24horas conta com videoaulas.As aulas podem ser acessadas na íntegra no canal www.correio24horas.com.br/revisao. "Reunimos em um só lugar materiais inéditos de estudo que serão atualizados semanalmente e ficarão disponíveis para serem consultados sem sair de casa, a qualquer momento, de qualquer lugar, computador ou celular. Toda quarta-feira o estudante poderá ler conteúdos especiais, assistir videoaulas e realizar simulados para testar os seus conhecimentos nas mais diversas áreas”, diz Vanessa Araújo, coordenadora de projetos do CORREIO.

Fuja do zero

Veja que cuidados tomar para não acabar zerando a redação do Enem

7 linhas - Textos menores que 7 linhas não chegam a ser corrigidos

Tempo verbal - Textos na primeira pessoa do singular não são aceitos no Enem

Fuga ao tema - O tema, formado pelos elementos temáticos - ou palavras chave - precisam estar apresentados, ampliados e ratificados na estrutura do texto.

Linguagem - O texto dissertativo argumentativo, estilo cobrado pelo Enem, não pode ser escrito em versos. E o aluno também não pode usar qualquer linguagem não verbal (como desenhos, por exemplo)

Identificação - O texto não pode ter nenhum tipo de identificação do autor, como assinatura ou qualquer outro tipo de sinalização



Pode cair

A pedido do CORREIO, o professor Israel Adrião, elaborou uma lista de possíveis temas que podem fazer com que o aluno precise falar da pandemia na redação do Enem

1) Ser professor no Brasil em tempos pandêmicos : importância e desafios .

2) Os impactos do corona vírus na sociedade brasileira .

3) O acesso ao ensino EAD e a pandemia do corona vírus .

4) COVID-19 : como enfrentar esse problema ?

5) A COVID 19 e o papel da ciência

6)A qualidade de vida em tempos de pandemia .

7) O combate às epidemias no Brasil

8) A solidariedade em tempos pandêmicos

9) A saúde mental durante e após a pandemia

10) Os desafios que os médico enfrentam no exercício da profissão .

Calendário

Janeiro 2021

Dia 17

Aplicação do Enem impresso - 1º dia

Dia 24

Aplicação do Enem impresso - 2º dia

Dia 31

Aplicação do Enem Digital - 1º dia

Fevereiro 2021

Dia 7

Aplicação do Enem Digital - 2º dia

